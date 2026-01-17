logo
Nijemci pola sata cijepali Dragana, sudije se pravile lude: 3 dresa morao da promijeni zbog prljavih poteza

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dragan Pešmalbek čak dva puta je morao da promijeni dres samo u prvom poluvremenu utakmice protiv Njemačke na Evropskom prvenstvu.

Pešmalbeku dva puta pocijepan dres protiv Njemačke Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Nevjerovatan je borac Dragan Pešmalbek (30)! Pivotu selekcije Srbije pocijepana su dva dresa samo u prvom delu meča protiv Njemačke, u 2. kolu Evropskog prvenstva u Danskoj. Nisu birali način Nijemci da ga zaustave, a sudije to nisu sankcionisale kako bi se očekivalo.

Na startu utakmice, u desetom minutu, vidjeli smo da je poslije jednog grubog starta Pešmalbek mijenjao dres kada je ulazio u igru. To nije bio kraj pošto je u 25. minutu opet uhvaćen u kadru sa pocijepanim dresom, koji je morao da bude zamijenjen.

Nijednom u te dvije situacije nisu sudije svirale dva minuta Nijemcima, a Pešmalbek je nastavio da igra i poslije 30 minuta igre imao je kraj svog imena veoma zapažen učinak - tri postignuta gola, pa je samo je Vukašin Vorkapić bio efikasniji od njega. A, to je ono što se vidjelo, dok se veći dio njegovih borbi nije vidio, osim na pocijepanom dresu.

Pogledajte kako mu je izgledao dres u toku utakmice: 

Pogledajte

00:10
Pocepan dres Dragana Pešmalbeka
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

Rukomet EHF EURO orlovi Dragan Pešmalbek Njemačka

