Duel sa Njemačkom posljednja šansa za Srbiju na EP!

Pred reprezentacijom Srbije je najteži meč na Evropskom prvenstvu u rukometu.

Rukometna reprezentacija Srbije suočava se sa ključnom utakmicom na Evropskom prvenstvu, a rival će biti Njemačka. Susret počinje u 20.30, u okviru drugog kola Grupe A. Srpski tim nema pravo na grešku, iako je bio blizu preokreta u susretu sa Špancima, ostao je žal zbog poraza, ali nema vremena za žaljenje. Rane se sada vide protiv novog favorita.

Nakon poraza od Španije rezultatom 29:27 i pobjede Njemačke nad Austrijom (30:27), za Orlove ovo je meč - biti ili ne biti. Svaki novi poraz praktično bi značio kraj nade za prolazak u narednu fazu, osim u slučaju neočekivane senzacije Austrijanaca protiv Španije, što se trenutno čini malo vjerovatnim. S obzirom na pravilo da samo dijve prvoplasirane selekcije iz grupe idu dalje, Srbija mora da pruži maksimum i savlada Nijemce, koji su pre početka smotre najboljih evropskih timova svrstani u red favorita za medalju.

Sa druge strane, Srbija je pokazala da može! Španci su imali prednost tokom čitavog susreta, ali srpski tim je stigao i do egala, možda i prilike za preokret i pobjedu, ali nije uspio. Ipak, ono što ostaje je nada da će Orlovi iznenaditi. Uoči večerašnjeg susreta, jedan od najiskusnijih članova tima, golman Vladimir Cupara, naglasio je da nema vremena za tugovanje zbog poraza od Španije. Tim mora brzo da okrene fokus ka ovom odlučujućem meču, jer šanse za plasman u narednu fazu još postoje, mada su ograničene.

"Mi nismo Skandinavci, nemamo taj mentalitet da je danas novi dan. Vrijeme je da se te stvari promijene. Svakako da smo nezadovoljni kako smo juče odigrali utakmicu i taj poraz je bolan. Imamo još dvije utakmice do kraja i još uvijek je sve u našim rukama. Mi se pitamo. Ako hoćemo da prođemo grupu, moramo sutra da pobijedimo Nemačku", poručio je Cupara.

Izvor: MN PRESS

Srbija će formalno ući u meč kao autsajder, ali Cupara vjeruje da razlika u kvalitetu nije toliko velika. Ostaje nada da će Orlovi, kao i u meču sa Španijom, uspjeti da zaprijete favoritu. Golman našeg tima posebno je istakao značaj igre bez lopte i energičnog pristupa, kao ključnih faktora koji bi mogli da donesu senzaciju.

"Moramo da ih zaustavimo. Moramo da igramo odbranu kao u drugom poluvremenu protiv Španije. Mislim da energetski moramo da podignemo nivo i da budemo malo čvršći i odlučniji u nekim situacijama", zaključio je Cupara.







