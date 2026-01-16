"Ne poštuju oni nas, pa nećemo ni mi njih": Beloš ljut poslije provokacije Nijemaca

Nemanja Beloš je istakao da je tim Austrije išao punom snagom protiv Nijemaca i bez ikakvog respekta. Razlog za to su "bockanja" Endija Volfa.

Srbija je poražena na startu Evropskog prvenstva u rukometu od Španije 29:27 (19:15), dok je u drugom meču ove grupe Njemačka savladala Austriju 30:27 (12:8). Nakon meča za "Balkan Hendbol" pričao je nekada srpski, a sada austrijski reprezentativac Nemanja Beloš.

"Šta da kažem, teška utakmica, izgubili smo, ali borili smo se do kraja. Pokušali smo da riješimo, ali igraju stvarno dobru odbranu i na 6 na 6 i na 7 na 6. Borili smo se kao lavovi, ali nažalost pobijedili su i to je to, idemo dalje", rekao je on, pa na konstataciju da nisu imali respekta prema Nijemcima dodao:

"Da, pošto oni nemajuu respekta prema nama mi nemamo prema njima. Znali smo da ćemo dati sve od sebe, sve smo probali, ali eto", naglasio je Beloš. A u čemu je stvar?

"Ne znam da li je bilo baš lijepo za gledanje, ali važna je pobjeda. Ono što sam govorio i prije turnira, igra 7 na 6 nije moja omiljena i ne uživam u tome. Nisam uživao prvo poluvrijeme, ali moji momci su igrali jako dobro odbranu i sa onim što su pokazali u uvodnih 60 minuta turnira mogu da budem zadovoljan jer nam daje nadu za naredne mečeve", rekao je Endi Volf o meču poslije utakmice, a onda je objasnio zašto je Beloš ovako reagovao.

Rekao je pred početak takmičenja da Austrijanci igraju "anti rukomet", a sada je istakao da je to zapravo interna šala njega i saigrača Mikole Bilika.

"Možda nisu bile izabrane prave riječi, ali to je zezanje sa NIkolom Bilikom u svlačionici Kila. To definitivno nije moje viđenje sporta i dok budem igrao biću protivnik igre 7 na 6", rekao je on.

Šta su rekli o narednim mečevima?

"Srbija ima odličan golmanski tandem Milosavljeva i Cuparu. Tu su i iskusni igrači poput Kukića i Đukića. Biće to težak meč za nas. Pokazali su karakter protiv Španaca, uspjeli da se vrate i umalo izjednače. Moramo da budemo fokusirani svih 60 minuta", jasan je Volf pred meč sa Srbijom u subotu.

Što se Beloša tiče naglasio je da je njegov tim gledao meč Srbije i Španije i da se nada da može dalje u takmičenju.

"Moramo se skoncentrisati na njih, da pobijedimo njih,. Ako ih pobijedimo imamo šanse za drugu fazu. Biće sigurno teško, Španija igra dobru odbranu, pa vidjećemo, Spremićemo se, oporaviti koliko možemo jer je bila jako teška utakmica i vidjećemo. Nadam se da će biti dobro. Djeluje mi da može svašta da se desi. Srbija je mogla da okrene, možda i mi možemo nešto da uradimo. Taj rezultat me teši da ima šanse za nas", rekao je Nemanja Beloš za kraj.