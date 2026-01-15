Krenuo da sruši rekord koji nema ni Nikola Karabatić: Trebalo mu samo poluvrijeme da uđe u istoriju

Sander Sagosen je postao tek peti igrač sa 200 ili više golova na evropskim prvenstvima. Na ovom šampionatu neće stići Nikolu Karabatića i Mikela Hansena, ali već na nekom sljedećem bi mogao.

Izvor: MN Press/Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Tek je krenulo Evropsko prvenstvo u rukometu, a već padaju rekordi. Srbija je poražena od Španije na startu takmičenja, a ubjedljive pobjede ostvarile su Francuska i Norveška.

Dok su Francuzi prvi put poslije mnogo godina igrali bez ijednog Karabatića u timu, u timu Norveške je sjajni Sander Sagosen krenuo u pohod na Nikolin rekord.

Norveška je na kraju rutinski dobila Ukrajinu 39:22 (19:11), a trećim golom na meču Sander Sagosen je postao tek peti igrač koji je postigao 200 golova na evropskim prvenstvima. Blonc i Anderson u imali po sedam, a Gulikasen šest goova. Kod Ukrajine Turčenko je imao pet, a Bliznik i Minoski po četiri gola. Sagosen je ostao na tri.

Prije njega su to uradili Štefan Levgren sa 203 gola, Gudjon Valur Sigurdson sa 288, Nikola Karabatić sa 295 i Mikel Hansen. koji je uspio da postigne gol više i prvi je na listi. S obzirom na to da Sagosen ima tek 30 godina, vrlo je realno da će pojuriti Karabatića i Hansena do kraja karijere sjajni srednji bek.

Francuzi zgazili rivala

Francuzi su Čehe pobijedili 42:28 (20:14), ništa nisu mogli čak ni Mrkva i Hrdlička na golu. Sa samo 11 odbrana nisu puno pomogli. Nestvarna napadačka mašina Francuske imala je Dilana Naija, Eloima Prandija i Melvina Ričardsona sa po šest golova. Kod Češke Petr Široki je imao šest, a Dominik Šolak pet golova.