logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rukometni Lamin Jamal šokirao Srbiju: Cijela Evropa priča o čaroliji klinca od 18 godina

Rukometni Lamin Jamal šokirao Srbiju: Cijela Evropa priča o čaroliji klinca od 18 godina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Markos Fis je sa samo 18 godina debitovao na Euru protiv Srbije i sa tri gola u prvom poluvremenu napravio sjajan uvod u svoju reprezentativnu karijeru.

Markos Fis je sa samo 18 godina debitovao na Euru Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je startovala na Evropskom prvenstvu u rukometu porazom od Španije29:27 (19:15), a iako je na kraju Jan Tafeta sa šest golova bio igrač utakmice, cijela Evropa priča o Markosu Fisu.

Ovaj dečko rođen 1. aprila 2007. godine ima tek 18 godina i sa pozicije desnog beka je sa tri gola u prvom poluvremenu bio pravo iznenađenje za našeg selektora Raula Gonzalesa.

Pogledajte kako se uveo u meč fantastičnim pogtokom:

Fis je visok 192 centimetra, igra za Granoljers, a tu je saigrač sa četvrtim golmanom Srbije Lukom Krivokapićem. Upravo je Krivokapić jedan od posljednjih koji juče otpao sa spiska Srbije za Euro, a možda je baš on mogao da zadrži ovog fenomenalnog igrača?

Ljubi ga tata, biče još bolji

Njegov otac Hulio Fis je takođe vrlo poznat rukometaš i bio je na ovom meču. Kubanac rođen u sada zloglasnom Gvantanamu bio je lijevi bek, a nakon početaka u domovini igrao je u Mađarskoj, pa za Bidasou, Sijudad Real, Valjadolid i Logronjo. Za vrijeme igranja u Španiji promijenio je selekciju i počeo je da igra za nacionalni tim Španije.

Pogledajte još jedan potez njegovog sina:

Markus Fis je svima u Španiji bio iznenađenje, a vidjelo se u nekim momentima njegovo neiskustvo. Uspio je Mijajlo Marsenić da mu uzme jednu loptu kada se postavio i iznudio probijanjje. Zanimljivo je da je on u timu zamijenio - Srbina. Upravo su braća Petar i Đorđe Cikuša izgubili mjesta u ekipi zbog toga što je Fis upao na spisak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Srbija Španija Evropsko prvenstvo EHF EURO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC