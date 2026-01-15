Rukometni Lamin Jamal šokirao Srbiju: Cijela Evropa priča o čaroliji klinca od 18 godina

Markos Fis je sa samo 18 godina debitovao na Euru protiv Srbije i sa tri gola u prvom poluvremenu napravio sjajan uvod u svoju reprezentativnu karijeru.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je startovala na Evropskom prvenstvu u rukometu porazom od Španije29:27 (19:15), a iako je na kraju Jan Tafeta sa šest golova bio igrač utakmice, cijela Evropa priča o Markosu Fisu.

Ovaj dečko rođen 1. aprila 2007. godine ima tek 18 godina i sa pozicije desnog beka je sa tri gola u prvom poluvremenu bio pravo iznenađenje za našeg selektora Raula Gonzalesa.

Pogledajte kako se uveo u meč fantastičnim pogtokom:

18 year old Marcos Fis making a splash for Spain.



A new star in the makingpic.twitter.com/AdNs5ivs49 — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour)January 15, 2026

Fis je visok 192 centimetra, igra za Granoljers, a tu je saigrač sa četvrtim golmanom Srbije Lukom Krivokapićem. Upravo je Krivokapić jedan od posljednjih koji juče otpao sa spiska Srbije za Euro, a možda je baš on mogao da zadrži ovog fenomenalnog igrača?

Ljubi ga tata, biče još bolji

Njegov otac Hulio Fis je takođe vrlo poznat rukometaš i bio je na ovom meču. Kubanac rođen u sada zloglasnom Gvantanamu bio je lijevi bek, a nakon početaka u domovini igrao je u Mađarskoj, pa za Bidasou, Sijudad Real, Valjadolid i Logronjo. Za vrijeme igranja u Španiji promijenio je selekciju i počeo je da igra za nacionalni tim Španije.

Pogledajte još jedan potez njegovog sina:

Vaya debut de Marcos Fis. Este chico tiene un aura de jugador genial. No es nada fácil salir en un europeo con tanto desparpajo. 1T ilusionante#ehfeuro2026

⬇️pic.twitter.com/ZfhZrmbH6m — Luis Miguel López (@Luismilopez5)January 15, 2026

Markus Fis je svima u Španiji bio iznenađenje, a vidjelo se u nekim momentima njegovo neiskustvo. Uspio je Mijajlo Marsenić da mu uzme jednu loptu kada se postavio i iznudio probijanjje. Zanimljivo je da je on u timu zamijenio - Srbina. Upravo su braća Petar i Đorđe Cikuša izgubili mjesta u ekipi zbog toga što je Fis upao na spisak.