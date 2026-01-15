Arenom u Danskoj odzvanjali narodnjaci

Reprezentacija Srbije slušala narodnjake nakon postignutih golova na Evropskom prvenstvu koje je porazom od Španije započela u Danskoj.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Španije na početku Evropskog prvenstva, ali biće razloga da se ovaj meč dobro zapamti. Prije nego što je počeo vidjeli smo veliki skandal jer je organizator prikazao pogrešnu zastavu Srbije dok se intonirala himna "Bože pravde", a onda su za to pokušali da iskupe narodnjacima.

Srpski rukometaši, stručni štab, delegacija i navijači su na sjeveru Evrope imali priliku da čuju nekoliko poznatih pjesama, koje su se čule sa zvučnika u hali nakon postignutih golova. Najzanimljiviji detalj primijetili su čak i hrvatski mediji, koji su poseban tekst posvetili događaju u uvodnoj fazi meča, nakon što je Srbija postigla gol iz sedmerca, za 11:9 u korist Španije.

Tada je osoba zadužena za muziku u hali "odvrnula do daske" numeru "Samo pijan mogu da prebolim" srpskog pjevača Baneta Bojanića. Taj narodnjak dobro je poznat širokoj javnosti u našoj zemlji, vjerovatno i u Hrvatskoj, ali je teško zamisliti da ga inače slušaju narodi na sjeveru Evrope.

Hrvatski mediji "Net.hr" prenosi kako su numere koje se puštaju nakon postignutih golova izabrane u dogovoru sa savezima koji učestvuju na Evropskom prvenstvu. To znači da je Rukometni savez Srbije organizatorima Evropskog prvenstva dostavio spisak želja - a među pesmama koje naši reprezentativci vole nalazi se i jedan od najvećih hitova Baneta Bojanića.

Pored ove numere u hali su se čulo još nekoliko "teških" narodnjaka ili "cajki" - kako u žargonu Hrvati kažu za narodnu muziku koja im stiže iz Srbije i koja je posljednjih godina sve popularnija kod njih. Sada je već neizostavan na velikim takmičenjima Nedeljko Bajić Baja, čije su pjesme dobile popularnost i na drugim kontinentima.

Srpska muzika je tokom posljednjih nekoliko godina dobila ogromnu popularnost zahvaljujući sportistima koji je promovišu. Svoje velike uspjehe uz narodnjake slave trofejni sportisti poput Novaka Đokovića, Nikole Jokića, Luke Dončića, pa zatim odbojkašice, vaterpolisti,...