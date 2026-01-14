Mogu li rukometaši kao vaterpolisti? Dvostruki prvak Evrope za MONDO: Pobjeda Srbije ne bi bila iznenađenje!

Proslavljeni reprezentativac "crvene furije" Rodrigo Korales u razgovoru za MONDO analizirao je selekcije Srbije i Španije pred njihov duel na EURU i naveo šta bi mogao da bude problem za "orlove".

Vaterpolisti Srbije napravili su prilično iznenađenje u ponedjeljak savladavši evropskog i svjetskog prvaka, selekciju Španije na Evropskom prvenstvu u Beograde, a priliku da praktično ponove ovaj uspjeh imaće i srpski rukometaši.

Reprezentacija Srbije u četvrtak od 18 časova počeće nastup na Evropskom prvenstvu u Danskoj duelom protiv Španije, dvostrukog svjetskog i dvostrukog evropskog šampiona.

Ta dva evropska zlata iz 2018. i 2020. sa “furijom” je osvojio i Rodrigo Korales, koji je posljednju deceniju i po proveo na golu španskog nacionalnog tima.

Golman Vesprema (od naredne sezone Pari sen žermena) koji u svojoj vitrini ima još jedno evropsko srebro, dvije bronze sa Svjetskih prvenstava, te bronzu sa Olimpijskih igara u Tokiju, kao i bronzu sa posljednjih Olimpijskih igara u Parizu propustiće EP u Danskoj zbog povrede ramena.

Prije povratka u Mađarsku na oporavak i pripreme za nastavak sezone Rodrigo Korales u razgovoru za MONDO je analizirao selekcije Španije i Srbije pred njihov okršaj u Herningu, te naveo šta bi mogao da bude problem za “orlove” na ovom Evropskom prvenstvu.

Na početku razgovora proslavljeni čuvar mreže čestitao nam je na pobjedi u vaterpolu, te odmah otvorio ključno pitanje i glavnu temu našeg intervjua - mogu li rukometaši Srbije da ponove uspjeh vaterpolista i pobijede Španiju?

"Volim vaterpolo, ali nisam gledao. Znam neke reprezentativce i znam da i Srbija ima jako dobar tim. Ali ne može u rukometu biti iznenađenja", bile su njegove prve riječi koje su, međutim, imale dvostruko značenje.

“Ne bih da govorim o Srbiji u kontekstu iznenađenja. Igrali smo u kvalifikacijama za Evropsko i Svjetsko prvenstvo protiv Srbije, uspjeli smo da pobijedimo u Španiji, a u Srbiji smo izgubili dva puta. Za mene Srbija nikada nije iznenađenje, posebno jer je to zemlja sa velikom tradicijom. Oni mogu da pobijede velike timove, to meni nije iznenađenje. Sada je tu selektor Raul Gonzales i to će donijeti mnogo taktički reprezentaciji Srbije, iako su oni svakako jako dobar tim. Raul nakon godina rada u Skopju sa Vardarom ima sjajne odnose sa balkanskim igračima. Srbija ima kapacitet, kvalitet da igra ravnopravno sa Španijom, pa i da pobijedi”, objasnio je Korales.

Srbija i Španija će duelom u četvrtak započeti takmičenje na Evropskom prvenstvu, a ovom utakmicom ga uslovno rečeno mogu i završiti.

“Grupa je jako komplikovana i ova prva utakmica ja krucijalna za obje ekipe. Imate Austriju, Njemačku, Srbiju i Španiju i to je teška grupa za obje ekipe. Srpski igrači sigurno nisu oduševljeni što počinju takmičenje sa Španijom, ali isto je mislim i sa španskim reprezenatativcima, ni oni vjerovatno nisu htjeli Srbiju za prvog protivnika. Obje ekipe će biti pod ogromnim pritiskom jer ovo je za jedne i druge vjerovatno odlučujuća utakmica. Imamo šanse da pobijedimo Njemačku i Austriju, ali i jedni i drugi će biti pod pritiskom. U reprezentaciji Španije sada ima i novih igrača nakon Olimpijskih igara, oni žele da pokažu da mogu da igraju na vrhunskom nivou, u šta sam uvjeren da mogu. Srbija nakon promjene selektora i dobrih rezultata u kvalifikacijama isto tako mora da se dokaže na velikom takmičenju. U isto vrijeme to će biti pritisak za njih, ali i izazov i motivacija. Ne znam kako će da završi, ali mislim da je ovo prilično izjednačen okršaj”, ističe Korales.

Selektora Srbije Raula Gonzalesa poznaje vrlo dobro, a upravo on mu je bio trener kada je branio za Pari sen žermen. Šta to Raul Gonzales donosi Srbiji?

“Raula znam dugo, trenirao me u Parizu. On ima to poštovanje prema srpskim igračima. Njih znam, isto tako igram sa Pešmalbekom, on je uzbuđen što sada radi sa Raulom. Mislim da on donosi mogućnost vrhunske analize, kao i sposobnost da tačno i vrlo precizno objasni igračima šta želi od njih, šta da rade i kako da igraju. On ima različite stilove igre koje prilagođava protivnicima i iskreno mislim da on čini igrače boljima. Utiče na njihov način razmišljanja i razumijevanje stvari. Ti neke stvari kao igrač znaš da možeš da uradiš, a on zna da ti objasni kako da to sprovedeš u djelo i da to prilagodiš protivniku. Naravno, nije tu bilo mnogo vremena za rad, nije dugo na klupi Srbije, ali siguran sam da će to na duže staze donijeti rezultat i da će Srbija biti sve jača”, istakao je španski golman.

“Vidjećemo kako će to izgledati i protiv Španije, koliko će se prilagođavati Španiji, možda će biti i direktniji ka pobjedi. Ali sigurno da će Srbija sa Raulom imati dosta taktički različitih rješenja, možda to neće biti toliko izraženo odmah na meču sa Španijom. Srbija ima i određenu prednost kada je pozicija pivota u pitanju, mogućnost dobre igre dva na dva sa pivotom, tu je i njegova posebna pažnja kada su srednji bekovi u pitanju. Ali definitivno igrači sa njim postaju bolji, a ima i to poštovanje, rekao bih i neku auru, a to sve na turnirskom takmičenju može da znači, pogotovo za samopouzdanje ekipe", rekao je Korales.

U nastavku mini-analize selekcije uvjerava da Srbija (konačno) može da igra brz rukomet.

“Srbija ima odličnu odbranu i odlične golmane. To ti automatski daje mogućnost za dobro trčanje. Lazar Kukić je isto brz jedan na jedan, može da bude jako direktan. Pominjao sam tu igru tu ‘dva na dva’ sa pivotom, ali mislim da je Srbija brza na krilima, braća Ilić su brzi... Vjerujem da Srbija sa Raulom može da igra brže, ali u isto vrijeme i razumno, bez mnogo izgubljenih lopti i grešaka".

Nije Korales pomenuo samo braću Ilić…

“Na desnom beku mi se sviđa Kojadinović, igra odlično jedan na jedan. Srbija je dobar miks tih iskusnih igrača i mlađih. Dodić je jako dobar, sjećam ga se još iz Vardara, tada je bio mlad. Raul može da mnogo da znači za njega. Uz tu dobru odbranu Srbija može da igra na kontranapade, vjerujem da može da igra brzo. Naravno nije isto kada igraš turnirski i kada igraš po prozorima utakmica reprezentacija. Drugačije je kada se igra Evropsko prvenstvo, biće tu i trenutaka kada moraš da usporiš malo. Ali Srbiju vidim kao jako kompletan tim i za Španiju to definitivno neće biti lako otvaranje prvenstva", rekao je on.

Srbija ima jedan veliki problem!

Istakao je Korales jedan veliki problem za Srbiju, a to je odsustvo Miloša Kosa, koji zbog povrede propušta ovaj EURO.

"Kos je jako dobar jedan na jedan, dosta i šutira, jako dobar igrač. Kada smo igrali protiv Srbije po meni je upravo Kos bio igrač odluke. On je jako važan igrač za srpsku reprezentaciju i sigurno će mnogo nedostajati".

Nakon Srbije analizirao je i igru svoje reprezentacije kojoj predikcije ne daju previše šansi da bi se mogla domoći medalje na EP u Danskoj. U mnogim “power rankinzima” Španija je svrstana tek kao deveta, a negdje čak i kao deseta reprezentacija , odnosno daleko od kruga favorita.

"Ne osvrćem se na predikcijie, mislim da to nije ni toliko važno. Što se tiče Španije, moj osjećaj je isti, učestvovao sam i u posljednjim kvalifikacijama, odigrao 6 utakmica, mislim da možemo da dobijemo svakog, ali i da mnogi timovi mogu nas da pobijede. Uvijek se trudimo da igramo 60 minuta na vrhunskom nivou i vrhunskoj koncentraciji, ne uspjevamo možda u tome i to će biti ključno da popravimo. U kvalifikacijama se dešavalo da padnemo, da li u odbrani, da li na nekim pozicijama u napadu i umalo da izgubimo protiv Italije, protiv Srbije smo se patili. Ali imali smo i jako dobru utakmicu u Italiji. Pratio sam pripremne utakmice i tu je takođe bilo momenata kada smo imali padove i ispuštali prednost od pet golova. Osjećam da zaista možemo svakog da dobijemo, u našoj grupi možemo da dobijemo sve tri utakmice. Imamo mnogo potencijala, mladu ekipu. Markus Fis je u reprezetaciji, Viktor Romero, mladi igrači. Sa Dušebajevim koji je vođa i Seradiljom, koji nam znači mnogo u odbrani mnogo, imamo jako kompetitivnu ekipu. Moramo da spriječimo te trenutke slabosti, tada nas svako može da dobije”, istakao je Korales i ponovo se vratio na “orlove”.

"Zato je meč protiv Srbije jako važan, to je odlučujući meč za nas. Vjerujem da možemo da dobijemo sve tri utakmice, a kao što sam već rekao nije ni iznenađenje ako oni nas pobijede".

U najtežoj grupi Evropskog prvenstva, kako je i sam Korales istakao, je i reprezentacija Austrija, koja je remijem zaustavila “furiju” na prošlom Evropskom prvenstvu i Španci su završili na 13. mjestu. Proslavljeni golman selekcije Španije ističe da u ovoj grupi nema izrazitog favorita.

"Ako gledate rezultate ekipa u našoj grupi prilično su ujednačene ekipe i mislim da nema nekog istaknutog favorita. Njemačka, istina, ima velika imena. To je reprezentacija sa mnogo potencijala, ima mlade igrače, ali i zvijezde. Međutim, smatram da je izjednačena grupa i da nema istaknutog favorita, svako može svakog da dobije", istakao je Korales.

Kada se sve sabere on je ipak optimista kada je selekcija Španije u pitanju. Pod uslovom da izbjegne "crne minute".

"Dokazali smo u teškim utakmicama da možemo da igramo odlično i pobijedimo, ali kada smo svih 60 minuta koncentrisani, kada nema tih slabih tačaka. Ti naši loši trenuci dešavali su se na prošlim prvenstvima, onaj remi sa Austrijom ili ubjedljiv poraz od Hrvatske, gubili smo prošle godine od Norveške i Portugala na isti način. Isto tako pobjeđivali smo na Olimpijskim igrama, prošle godine sa mladom ekipom smo pobijedili Švedsku, igrali jako dobar rukomet i zato smatram da možemo da dobijemo mnoge, da ne kažem sve ekipe. Nadam se da nećemo imati loš dan i da ćemo odigrati dobro".

U narednih 18 dana očekuje nas uzbudljivo Evropsko prvenstvo na kojem će aktuelni svjetski i olimpijski šampion, selekcija Danske pokušati da objedini sve tri titule, što im nije uspjelo na prošlom EURU kada su u finalu zaustavljeni od Francuske. Ko će ovog puta osvojiti pehar i ko će se boriti za medalje?

"Favorit je definitivno Danska, koja je ujedno i domaćin. Portugal, Španija, Francuska su na istoj strani žrijeba sa Danskom, a samo dvije ekipe će u polufinale. Naravno malo sam i subjektivan kada je u pitanju Španija, naravno da bih volio da osvojimo prvenstvo. Moji favoriti se ukrštaju tako da neće moći svi da prođu, a s druge strane žrijeba tu je naravno Švedska. Tako da kada bih trebao da prognoziram ko će se boriti za medalje, ko će biti u polufinalu, rekao bih Danska, zatim Španija... Moram da stavim Španiju inače će me ubiti (smijeh). A s druge strane žrijeba tu je Švedska i treba još .jedna ekipa. Očekujem od Mađarske i Islanda da odigraju dobro prvenstvo, ne znam da li će na ovom napraviti veliki uspjeh, ali imaju jako dobre ekipe i to su ekipe koje mogu u budućnosti da nešto naprave", rekao je Korales.

Svako evropsko prvenstvo donese i sjajne nastupe pojedinaca, a Korales je otkrio ko bi prema njegovom mišljenju mogao da bude “zvijezda koja će da zablista” u Danskoj.

“Mislim da će Fransisko Kiko Kosta biti jako važan za nastup Portugala. Nedim (Remili, op.a.) je povrijeđen, pa će njegovu ulogu preuzeti neko drugi. Ali ako bismo tražili neke nove zvijezde, jedini problem je što Kiko Kosta nije više iznenađenje, svi ga znaju. Ali u velikim tim mečevima protiv Danske, kasnije u nekoj narednjo fazi možda Francuske ili drugih selekcija mislim da će on biti ključni faktor. U Španiji imamo Markusa Fisa koji sada dolazi u reprezentaciji, ali on je još mlad. Ako tražimo neku zvijezdu koja će biti prvo ime prventva rekao bih Kiko Kosta. Sviđa mi se kao igrač, jako vrlo dobar igrač i ako Portugal takođe bude imao dobro prvenstvo mislim da će on biti jedan od najboljih igrača", zaključio je dugogodišnji reprezentativac "furije" razgovor za MONDO.