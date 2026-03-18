Mladi fudbaler Partizana Dimitrije Janković odbio je da u nastavku sezone igra za filijalu Teleoptik, za koji je igrao jesenas.

FK Partizan ima mnogo problema i to nije više nikakva tajna. Trenutno najveći je višemilionski dug koji mora da se izmiri do kraja marta ako crno-bijeli žele da igraju u UEFA takmičenjima, dok paralelno sa njim postoje i oni sitniji koji i te kako opterećuju trenera Srđana Blagojevića.

Jedan od njih je i mladi fudbaler Dimitrije Janković koji je odbio da igra za filijalu Teleoptik, što samo pokazuje šta se trenutno dešava u Humskoj.

"Ja tamo neću da igram": Nova bura u Partizanu, Dimitrije Janković otkazao poslušnost

Kako piše "Mozzart Sport", Janković je odbio da u nastavku sezone igra za "optičare" koji se bore za ulazak u Prvu ligu Srbije, iako je tokom jeseni nosio njihov dres na dvojnoj registraciji. Zimus je dobio šansu kod novog trenera Nenada Stojakovića, dok očigledno takav plan sa njim nema Srđan Blagojević i zato je htio da ga proslijedi u razvojni tim gdje će sigurno imati veću minutažu.

"Dimitrije Janković je pristao da igra za Teleoptik bez problema, a ranije se to smatralo da je ispod časti", rekao je Ljajić prošle jeseni, ali čini se da su se od tada neke stvari promenile.

Osim Jankovića, neće biti ni Marka Lekića u redovima Teleoptika, pošto je istekao rok za dvojnu registraciju, a ovaj fudbaler sjedi na klupi Partizana. Prošle jeseni dao je 11 golova i namjestio još devet, tako da će Teleoptik teško bez njega do promocije. Plan je da za Teleoptik igraju i Dušan Makević, Matija Ninić i Ivan Martinović, koji nisu "otkazali poslušnost".

