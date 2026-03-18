"Ameriko, stižem": Zlatan Ibrahimović će biti glavna zvijezda Mundijala

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Šveđanin Zlatan Ibrahimović potvrdio je da će biti na specijalnom zadatku na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Zlatan Ibrahimović komentator na Svjetskom prvenstvu Izvor: Pierre Teyssot/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović biće u posebnoj ulozi na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje se održava od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Naravno, ništa ne može da prođe bez jedne od najvećih zvijezda svjetskog fudbala koji je ostavio veliki trag u Italiji, Engleskoj, Španiji i na kraju u Americi.

Šveđanin je trenutno u upravi Milana u kome je okončao profesionalnu karijeru, ali to ga neće spriječiti da bude komentator na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

"Predstojeće Svjetsko prvenstvo biće najbolje u istoriji! Srećan sam što mogu da objavim da ću se ovog ljeta pridružiti Fox Sportsu u Sjedinjenim Državama kao komentator Mundijala. Ameriko, nema na čemu", u svom stilu je saopštio Ibrahimović.

Ibrahimović zna kako da privuče pažnju navijača i nema sumnje da će doprinijeti popularnosti sa nove pozicije. Nije propustio priliku da istakne svoju ličnost u prvi plan.

"Gdje su svi nestali? Olimpijske igre su završene, ali nema razloga da budete tužni ili depresivni. Bilo je lijepo, zar ne? Navijati za vaše crveno, bijelo i plavo (reprezentaciju SAD, prim. aut.), sve te zlatne medalje – bilo je sjajno. Ali sada je sve gotovo i ne znate šta da radite, želite da gledate najbolje na svijetu. Tu sam da američkom narodu saopštim lijepu vijest: ovog ljeta na Fox ne stiže samo Svjetsko prvenstvo, stiže i Zlatan! Vidimo se uskoro, Ameriko!", zaključio je Ibrahimović.

