"To što pričate za mene i Bosnu je laž": Zlatan Ibrahimović samo jednom ovako izgubio živce

Zlatan Ibrahimović je najveći u istoriji Švedske, a prije dvadesetak godina optužili su ga da je izdajnik. Pisali su da je htio da okrene leđa zbog Bosne i Hercegovine zbog čega je izgubio živce, kao nikada u životu.

Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Zlatan Ibrahimović rođen je u Malmeu, odrastao je u ovom gradu na jugu Švedske, a iako je njegova porodica emigrirala još osamdesetih sa prostora bivše Jugoslavije - zapravo nikada nije imao namjeru da igra za neku od reprezentacija koje su nastale "cijepanjem" velike države.

Da je Jugoslavija ostala u jednom komadu, ko zna, možda bi Ibrahimović i razmislio, ali znamo da nije bilo teorije da igra za Hrvatsku, odakle mu je majka Jurka, kao ni za Bosnu i Hercegovinu - odakle njegov otac Šefik vuče porijeklo. Bez obzira na to što je uvijek i svuda isticao da se osjeća kao Šveđanin, postojale su informacije o tome da planira da se odrekne zemlje u kojoj je rođen, što je trenutak kada je bio i najviše bijesan u svojoj karijeri.

Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Bilo je to 2005. godine kada je najuticajniji švedski sportski list "Aftonbladet" objavio informaciju da je Zlatan Ibrahimović htio da igra za Bosnu i Hercegovinu. To je bilo kada je Zlatan imao tek 17 godina, dakle još se radi o kraju devedesetih, kada su navodno prišli čelnicima Fudbalskog saveza BiH i ponudili svoje usluge.

U tom članku Zlatan Ibrahimović bio je prikazan kao "izdajnik Švedske", što ga je žestoko pogodilo, pošto dobro znamo kako je emotivan na takve stvari: "Osjećam se uvrijeđeno kada ljudi dovode u pitanje moju lojalnost reprezentaciji Švedske. To je neoprostiv napad na mene. Upravo sam igrao za Švedsku i dao gol u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Bugarske i Mađarske. A onda dobijem ovo kao šamar u lice", rekao je Ibrahimović obraćajući se medijima 2005. godine.

Zlatan sve demantovao oko BiH

Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

"To su lažne informacije...", oštro je rekao Zlatan Ibrahimović objašnjavajućida nije ni bio u Bosni i Hercegovini kada je bio tinejdžer:

"U Bosni sam bio samo jednom sa ocem, kada sam imao osam godina. Kada sam bio junior, neko iz bosanskog saveza pitao me je da li želim da idem na turneju sa razvojnim timom. Nisam imao baš nikakvu želju za tim. Već sam igrao za švedsku U-18 reprezentaciju. Rođen sam i odrastao u Švedskoj. To je moja domovina i kraj. To što vučem korijene iz druge zemlje je druga stvar. Tako danas svijet izgleda. Nikada nisam pomislio da igram za bilo koju drugu zemlju osim Švedske", dodao je Zlatan Ibrahimović.

U samom tekstu bilo je i imena trenera koji su navodno pregovarali sa Zlatanom Ibrahimovićem i njegovim ocem Šefikom, što je fudbaler sve demantovao i rekao da se radi o kleveti zbog koje je "uznemiren, tužan i povrijeđen", tako da mora da se brani od ovih napada.

"Tu se pominju imena omladinskih trenera za koje nikada nisam čuo. Imena ljudi iz bosanskog saveza koje nikada nisam upoznao. To je potpuno ludo. Želim da se okonča ovo laganje. Osjećam se progonjeno od strane novina koje me prikazuju kao izdajnika švedskog nacionalnog fudbala", rekao je Ibrahimović i dodao da više nikada u životu neće govoriti za ovaj list, kome u tom trenutku dvije godine nije bio dao intervju.