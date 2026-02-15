"To što pričate za mene i Bosnu je laž": Zlatan Ibrahimović samo jednom ovako izgubio živce

Zlatan Ibrahimović je najveći u istoriji Švedske, a prije dvadesetak godina optužili su ga da je izdajnik. Pisali su da je htio da okrene leđa zbog Bosne i Hercegovine zbog čega je izgubio živce, kao nikada u životu.
Zlatan Ibrahimović rođen je u Malmeu, odrastao je u ovom gradu na jugu Švedske, a iako je njegova porodica emigrirala još osamdesetih sa prostora bivše Jugoslavije - zapravo nikada nije imao namjeru da igra za neku od reprezentacija koje su nastale "cijepanjem" velike države.
Da je Jugoslavija ostala u jednom komadu, ko zna, možda bi Ibrahimović i razmislio, ali znamo da nije bilo teorije da igra za Hrvatsku, odakle mu je majka Jurka, kao ni za Bosnu i Hercegovinu - odakle njegov otac Šefik vuče porijeklo. Bez obzira na to što je uvijek i svuda isticao da se osjeća kao Šveđanin, postojale su informacije o tome da planira da se odrekne zemlje u kojoj je rođen, što je trenutak kada je bio i najviše bijesan u svojoj karijeri.Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia
Bilo je to 2005. godine kada je najuticajniji švedski sportski list "Aftonbladet" objavio informaciju da je Zlatan Ibrahimović htio da igra za Bosnu i Hercegovinu. To je bilo kada je Zlatan imao tek 17 godina, dakle još se radi o kraju devedesetih, kada su navodno prišli čelnicima Fudbalskog saveza BiH i ponudili svoje usluge.
U tom članku Zlatan Ibrahimović bio je prikazan kao "izdajnik Švedske", što ga je žestoko pogodilo, pošto dobro znamo kako je emotivan na takve stvari: "Osjećam se uvrijeđeno kada ljudi dovode u pitanje moju lojalnost reprezentaciji Švedske. To je neoprostiv napad na mene. Upravo sam igrao za Švedsku i dao gol u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Bugarske i Mađarske. A onda dobijem ovo kao šamar u lice", rekao je Ibrahimović obraćajući se medijima 2005. godine.
"To su lažne informacije...", oštro je rekao Zlatan Ibrahimović objašnjavajućida nije ni bio u Bosni i Hercegovini kada je bio tinejdžer:
"U Bosni sam bio samo jednom sa ocem, kada sam imao osam godina. Kada sam bio junior, neko iz bosanskog saveza pitao me je da li želim da idem na turneju sa razvojnim timom. Nisam imao baš nikakvu želju za tim. Već sam igrao za švedsku U-18 reprezentaciju. Rođen sam i odrastao u Švedskoj. To je moja domovina i kraj. To što vučem korijene iz druge zemlje je druga stvar. Tako danas svijet izgleda. Nikada nisam pomislio da igram za bilo koju drugu zemlju osim Švedske", dodao je Zlatan Ibrahimović.
U samom tekstu bilo je i imena trenera koji su navodno pregovarali sa Zlatanom Ibrahimovićem i njegovim ocem Šefikom, što je fudbaler sve demantovao i rekao da se radi o kleveti zbog koje je "uznemiren, tužan i povrijeđen", tako da mora da se brani od ovih napada.
"Tu se pominju imena omladinskih trenera za koje nikada nisam čuo. Imena ljudi iz bosanskog saveza koje nikada nisam upoznao. To je potpuno ludo. Želim da se okonča ovo laganje. Osjećam se progonjeno od strane novina koje me prikazuju kao izdajnika švedskog nacionalnog fudbala", rekao je Ibrahimović i dodao da više nikada u životu neće govoriti za ovaj list, kome u tom trenutku dvije godine nije bio dao intervju.
Greška što nije igrao za BiH ili Hrvatsku?
"Imao sam ja pasoš BIH i Švedske. Ja sam izabrao da igram za Švedsku. Hrvatska i BIH me nisu nikada konkretno tražile. Bilo je priča, ali nikada konkretno...", rekao je Zlatan Ibrahimović nedavno u intervjuu za emisiju "Neuspjeh prvaka" kod hrvatskog trenera Slavena Bilića.
"Igrao sam za Švedsku do 16 godina, onda nisam bio pozivan. Zatim sam igrao sedam utakmica za selekciju ispod 21 godinu i dao sam šest golova. Nakon toga sam skočio u prvi tim. Niko me nije tražio. Bilo je šanse da osvojimo Svjetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo da su me tražili. Više šansa sa Hrvatskom jer kakva je to ekipa bila tada. Da ja dođem poslije Šukera i Bokšića... To što je falilo Hrvatskoj, pravi napadač. Sve drugo su imali top. Respekt za Mandžukića, Olića, Rebića... Ali nikada nije bilo konkretnih ponuda, to mogu ja da ti kažem", zaključio je on.
