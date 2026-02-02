"Sad jedu kavijar, a meni ste dali šniclu": Ibra najbogatijem čovjeku fudbala rekao sve u lice

Zlatan Ibrahimović je Naseru El Kelaifiju u jednom razgovoru vrlo plastično objasnio šta je razlika između PSŽ-a kada je on dolazio i ovoga sada koji osvaja Ligu šampiona.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Kada je Zlatan Ibrahimović 2012. godine prešao u Pari Sen Žermen tek je počela era Nasera El Kelafija i nije još tim bio pun najvećih zvijezda. Prvi koji je "povukao nogu" i otišao u Francusku bio je upravo Zlatan. A sve je počelo tako što mu nije padalo na pamet da napravi taj potez.

"Nisam htio da idem, to je razlika. To je prvi put kada nisam htio da idem, ali oni su me prodali zbog ekonomskih razloga. Nije to moja želja bila. Ja sam imao sastanak sa Galijanijem i rekao sam mu da neću da idem. Dobro mi je ovdje, bio sam u Barseloni gdje mi se sve ovo desilo, neću da idem odavde. Osjećam se živ, neću da mijenjam situaciju", istakao je Zlatan.

Da igram na tom stadionu?

Nakon jako lošeg iskustva sa Pepom Gvardiolom i Barselonom nije mu se nigdje išlo, a pogotovo mu se nije išlo u Francusku, u tada kako on kaže mali klub.

"Za tri nedjelje vidim Mina na telefonu i kad me je zvao znao sam da je nešto. Ja nisam htio da idem u Pariz. Kažem mu da igram pred 80.000 ljudi na stadionu u Seriji A. Idem u Pariz na stadion sa 5.000 ljudi? Imam 80.000, ali da idem ovdje gdje dolazi 5.000, idem dole. Onda su mi objasnili projekat, šta hoće, da hoće da naprave ekipu. Mino je pravio pritisak da Milan neće biti takva ekipa, što je bilo tačno. Mino je to vidio", istakao je on.

Sada kavijar, a meni šnicla

Sada svi žele u Pariz, klub je sa Luisom Enrikeom na kraju uspio i da osvojio Ligu šampiona, prije toga je potpisao Lionela Mesija.. Nije to tako bilo kada su u timu bili Havijer Pastore, Blez Matuidi, Marko Verati, Ezekel Laveci kao zvijezde.

"Pariz je rastao i sve ovo što su uradili sa Luisom Enrikeom je zbog onoga što smo mi radili. Ja sam bio u Parizu kada je to bio jedan klub koji nije ovaj današnji. Bila je totalno drugačija situacija. To mi je bio izazov, da dignem klub, da se napravi mentalitet. Sada je lako, imaju najveći trening centar na svijetu. Rekao sam Naseru za svaki projekat treba ti arhitekta, ja sam tvoj arhitekta. Sada ko dođe jede kavijar, ja kad sam bio jele su se šnicle", završio je Zlatan.