Zlatanov sin se oca posljednjeg sjetio: Maksimilijan o tati Ibrahimoviću rekao samo jedno

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Sin Zlatana Ibrahimovića Maksimilijan odgovarao je na nekoliko zanimljivih pitanja

Maksimilijan ibrahimovic rekao da je trenirao sa zlatanom Izvor: Printscreen/Arena Sport/Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Sin legendarnog Zlatana Ibrahimovića krenuo je očevim stopama i Maksimilijan je fudbaler, a nedavno je postao i igrač Ajaksa. Iako Maksimilijan ima 19 godina i tek je na početku blistave karijere, teret uspjeha oca zauvijek će ga pratiti. Međutim, svjestan je popularni Maksi da je Zlatan jedan od najboljih fudbalera svih vremena, pa je to i sam potvrdio u jednom mini-kvizu po dolasku u novi klub.

Maksimilijan Ibrahimović zadužio je dres sa brojem 27, a nakon što je ponikao u Milanu, karijeru će na pozajmici nastaviti u Ajaksu. U vidu dobrodošlice odgovarao je na nekoliko kratkih pitanja, kako bi navijači upoznali svog novog igrača. Otkrio je kakvu muziku sluša i to da mu je drag rep, ali i da van fudbala nema mnogo aktivnosti. Potom je govorio o najboljim fudbalerima sa kojima je igrao, gdje je spomenuo Rafaela Leaa, potom i legendarnog Luku Modrića, a na kraju i svog oca Zlatana.

Iz kratkog razgovora saznali smo i da Maksimilijan voli meso, da bi želio da može da leti, a otkrio je i koji mu je najdraži fudbalski potez.

  • Pitanje: Koje je tvoje puno ime?
  • Odgovor: Maksmilian Zlatan Seger Ibrahimović.
  • Pitanje: Imaš li nadimak?
  • Odgovor: Maksi.
  • Pitanje: Koji je najbolji igrač sa kojim si igrao?
  • Odgovor: Rafarel ili Modrić. Ili moj otac, takođe jednom sam trenirao sa njim.
  • Pitanje: Koju muziku voliš?
  • Odgovor: Rep.
  • Pitanje: Da možeš da imaš supermoć, koja bi to bila?
  • Odgovor: Da mogu da letim.
  • Pitanje: Najbolja osobina na terenu?
  • Odgovor: Dribling.
  • Pitanje: Koju najbolju lekciju si naučio u djetinjstvu?
  • Odgovor: Da uvijek vrijedno radiš.
  • Pitanje: Omiljena hrana?
  • Odgovor: Meso.
  • Pitanje: Koliko jezika govoriš?
  • Odgovor: Četiri.
  • Pitanje: Hobiji pored fudbala?
  • Odgovor: Volim da ostajem kod kuće, uglavnom igram fudbal.

Šta čeka Maksimilijana u Ajaksu? 

Maksimilijan Ibrahimović će narednih šest mjeseci biti u Ajaksu, na pozajmici iz Milana. Nakon što je sin popularnog Zlatana ponikao u italijanskom klubu, sada ga očekuje promjena. No, mladom Maksiju odmah neće biti omogućeno da se oproba u prvom timu holandske ekipe, već će šansu tražiti u ekipi do 23 godine, tvrdi direktor kluba Marijn Bojker.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

"Veoma smo zadovoljni dolaskom Maksimilijana. On je talentovani napadač sa dobrim osjećajem za pozicioniranje u i oko šesnaesterca i ima snažnu završnicu orijentisanu na gol. Vješt je u driblingu i, prije svega, ima odličan pobjednički mentalitet i stav prema treninzima", rekao je.

"On će u početku uglavnom igrati u Ajaksu do 23 godine, a tokom sezone će redovno igrati naizmjenično u Ajaksu do 23 godine i prvom timu, kako bi se navikao na viši nivo i intenzitet seniorskog Ajaksa. Maksimilijan je igrač sa velikim potencijalom i nadamo se da će vremenom postati stalni dio napada Ajaksa", rekao je.

Bonus video: 

Pogledajte

01:14:27
Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić)
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Zlatan Ibrahimović Ajaks

