Još jednom to ispričaj o meni i polomiću ti noge! Zlatan prijetio saigraču, saznao šta priča iza leđa

Zlatan Ibrahimović imao je sukob sa Rafaelom van der Vartom, svojim saigračem iz Ajaksa.

Zlatan Ibrahimović nikada nije bio "cvjećka", a tokom igračkih dana bilo je nekoliko fudbaleria sa kojima je bio u "otvorenom ratu". Znamo za njegovu tuču sa Ogučijem Onijevuom, imao je sukob i sa Sinišom Mihajlovićem, međutim sa Rafaelom van der Vartom je situacija ozbiljno eskalirala.

Bilo je to tokom Ibrahimovićevih dana u Ajaksu, gdje je na treningu tukao sve redom, pa je u jednom trenutku povrijedio Veslija Snajdera, Džona Hejtingu i Rafaela van der Varta. Nastala je prava pobuna u svlačionici koju je zaustavio Zlatanov odlazak u Italiju 2004. godine, tako da se sve na trenutak smirilo. Van der Vart je išao okolo i pričao da je Ibrahimović namjerno htio da ga bije, a kada je to čuo Zlatan - malo je reći da je pobjesnio.

"Nisam te povrijedio namjerno, ti to znaš, a ako me još jednom optužiš za to - polomiću ti obje noge. I to će biti namjerno...", piše u knjizi Zlatana Ibrahimovića u kojoj prepričava svoje riječi nakon bliskog susreta sa Van der Vartom, na utakmici reprezentacija Švedske i Holandije.

"Zlatan je jedan se**nja...", odgovorio mu je Van der Vart u jednom podkastu: "Dva dana poslije tog incidenta je otišao u Juventus. Bilo je ili on ili ja. Sreća njegova da ga je htio Juventus i ja sam imao sreće da ostanem u klubu koji volim".

U međuvremenu, čini se da su se glave "ohladile", pa tako Holanđanin priželjkuje susret: "Igrali smo par puta jedan protiv drugog nakon toga, pisao je o tome i u knjizi. Sada smo totalno u dobrom odnosu i šalimo se oko toga što se dešavalo. Moram reći da je u Ajaks došao sa 18 godina, a hodao je sa takvim samopouzdanjem kao da je Marko van Basten ili Johan Krojf. Moglo se vidjeti da je dobar, ali tek kada je otišao iz Ajaksa pokazao je da je fantastičan", kazao je i dodao: "Uživao sam gledajući ga iako ga nisam volio. Bio je veoma jak, sjećam se jedne utakmice protiv Japa Stama kada je bio nevjerovatan u duelima što je i njega iznenadilo."

Ne znamo šta Zlatan na kraju misli o svemu, ali Van der Vart bi da se pomiri: "Volio bih zaista da se sretnemo jer Zlatana veoma poštujem i sada se smijemo na sve ono što se desilo. I sam sam tada donosio pogrešne odluke kao i on jer smo bili mladi, imali veliki ego i mislili da smo najbolji... Sada je to sve kako treba", zaključio je on.