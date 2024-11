Zlatan samo jednom dao intervju na srpskom: Kad vidite šta priča o Mihi, shvatićete zašto nije bio na sahrani

Siniša Mihajlović i Zlatan Ibrahimović počeli su prvo kao neprijatelji, ali su postali veliki prijatelji. Tako je Zlatan u svom jedinom intervjuu na srpskom govorio o velikom Mihi. Volio ga je i poštovao da na kraju nije imao snage da ode na sahranu.

Izvor: EPA-EFE/ETTORE FERRARI

Slavni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović i te kako je poštovao našeg proslavljenog igrača i trenera Sinišu Mihajlovića i njegova smrt u decembru 2022. godine mu je pala vrlo teško.

Mnogi su u tom trenutku zamjerali Ibrahimoviću što se nije javno oprostio od Mihe, međutim uradio je to na sebi svojstven način, prosto jer mu je bilo jako teško - i njegov brat Šapko takođe je preminuo od jednog oblika karcinoma, tako da je dobro znao kroz šta je sve prolazila njegova porodica. Zato nije imao snage da dođe na njegovu sahranu.

Njih dvojica su odnos počeli da grade igrajući zajedno za Inter, postali su veliki prijatelji što su bili zreliji, čak ga je Miha zvao da dođe kod njega u Bolonju, ali mnogi ne znaju da su zapravo na početku bili ljuti rivali. Moglo bi se čak reći i neprijatelji, ni to ne bi bilo pretjerivanje poznajući njihove karaktere, inače vrlo slične. Kako je to moguće i šta je uticalo da se njih dvojica pomire? Pa, Balkan i Balkanci, nije to iznenađenje...

Od ljutih rivala do prijatelja

Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

"Igrali su Juventus i Inter, zakačili smo se na utakmici u jednom duelu i krenuo sam ka Juventusovoj svlačionici. Htio sam tada da ga ubijem, ili bi on ubio mene, ko zna. Zaustavio me je Bufon u posljednjem trenutku. Ali, poslije je došao u Inter, vidio sam da je sjajan momak i postali smo prijatelji...", pričao je Miha u jednom intervjuu, podsjetivši na jedan od njihovih duela kada su ostali na travi i započeli koškanje poslije kog je Zlatan čak glavom udario srpskog fudbalera.

"Preveliki je bio Zlatan za Bolonju, bio bi to nevjerovatan transfer, ali pojavio se Milan. Šteta, da nije bilo njih, možda bi ipak došao. Rekao je da će mi javiti kad odluči, održao je riječ", pričao je Mihajlović.

Zlatanu teško pala vijest da je Miha bolestan

Njih dvojica su posebno osnažili vezu kada je Mihajlović objavio da ima leukemiju, prvi put tokom 2019. godine. Tada je Zlatan Ibrahimović jedva smogao snage da pozove svog prijatelja: "Kada sam čuo tu vest, nisam imao snage da ga pozovem. Nekoliko dana je prošlo, pozvao sam ga i nisam bio u stanju da pričam. Na kraju je on mene uvjeravao da će sve biti kako treba, bio je jači od mene. To je za mene bilo posebno iskustvo, jer obično ja to radim drugima. Ponudio sam mu pomoć, bio sam tu za njega i rekao mu da mi kaže šta god mu treba", rekao je Zlatan koji je istakao da ga je sve to podsjetilo na njegovog brata.

Mihajlović je uspio da pobijedi leukemiju, ali se ona nažalost vratila i odnijela ga u decembru 2022. godine, nakon čega je Zlatan ostao bez reči. Jednostavno, nije bio u stanju ni da se javno oprosti od Mihajlovića, nije mogao još jednom da prolazi kroz sve, pa se u javnosti stvorila pogrešna slika da to nije učinio zbog nekog sukoba.

Doprinijela je tome i izjava Mihinog brate Dražena, iako je bila neodređena: "Zahvaljujemo se čak i onima koje je moj brat smatrao velikim prijateljima i učestvovao je u stvaranju njihovih karijera, a koji se nisu pojavili na poslednjem ispraćaju ni izrazili saučešće porodici. Njima nek je na čast!", poručio je Dražen Mihajlović,

"Sjajan je čovjek, imao sam sreću da ga upoznam kao osobu. Nismo se u početku dopadali jedan drugom, ali kada sam ga bolje upoznao u Interu... Ma, bila je to ljubav od prvog dana. Često sam govorio 'Ako bih išao u rat, Miha bi bio u prvom, ja u drugom redu'", pričao je Ibrahimović u jednom intervjuu, pokazujući ipak još jednom velike emocije prema slavnom srpskom fudbaleru i treneru.

Kad je Zlatan progovorio srpski zbog Mihe

Zlatan Ibrahimović o Siniši Mihajloviću Izvor: YouTube/Mojih TOP 11 sa Nebojšom Petrovićem

U jedinom intervjuu koji je dao na srpskom jeziku, ili kako to Zlatan kaže na jugoslovenskom, govorio je i o Mihajloviću. Bilo je to u razgovoru sa kolumnistom MONDA Nešom Petrovićem koji je Ibrahimovića ekskluzivno pitao za Mihu i dobio je odgovor koji i te kako sumira sve o njemu kao čovjeku.

"Kakav je kao čovjek? Znam ga godinu dana sada i moj je trener, ali je Mihajlović i više od toga. On je prijatelj. Svakog dana pričamo, pomažemo, zaje**vamo se i imamo isti mentalitet. Hoćemo da pobijedimo i radimo sve da bismo pobijedili. Veliki čovjek koji ima veliku familiju i pomaže svim igračima", rekao je tada Ibrahimović uz širok osmijeh na licu, čime je pokazivao koliko mu je prijatno dok priča o Siniši.

"Šta sam od Mihe naučio? Da budem stabilan kao ličnost da još imam vremena, da sam mlad i da će sve doći, da mora da se trenira, ali i da šutiram slobodnjake".