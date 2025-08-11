Milojević ostao bez kapitena, ali ima rješenje: Ovo je tim Crvene zvezde za Leh

Trener Vladan Milojević ima samo jednu dilemu pred revanš meč protiv Leha u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/Zvezda TV

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević zna da neće moći da računa na Mirka Ivanića u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a to znači i da ima samo jednu dilemu pred utakmicu protiv Leha. Pošto je Zvezda u Poznanju odigrala odličan meč, a zatim nosioce igre odmorila u domaćem prvenstvu, ne treba očekivati mnogo promjena u timu srpskog šampiona.

Zapravo, vjerovatno će izostanak Ivanića biti jedina. Za mjesto lijevog krila inače konkuriše veliki broj fudbalera, ali je u ovom trenutku najbliži toj poziciji Felisio Milson. Reprezentativac Angole u pojedinim trenucima pokazuje kvalitet, a u pojedinim se strašno muči, pa bi ovo mogao da bude pravi test da se vidi koliko može - na sebi omiljenom mjestu, lijevom krilu.

Milson je u prednosti nad Piterom Olajinkom, male su šanse da Aleksandar Katai ili Vladimir Lučić dobiju povjerenje, a povrijeđen je Nemanja Radonjić koji sigurno neće na teren. Kao lijevo krilo može da odigra i Nair Tiknizjan, ali je on Vladanu Milojeviću potreban kao bek.

Kada smo kod zadnje linije, ona se neće mijenjati. Tiknizjan lijevo, Seol Jung Vu desno, a kao štoperi Miloš Veljković i Rodrigao. Na golu će biti Mateuš, čije su dvije odbrane u Poljskoj bile veoma važne za Zvezdinu pobjedu u veoma vatrenoj atmosferi koju su napravili navijači Leha.

Igrač utakmice u Poznanju bio je Rade Krunić, koji će u utorak uveče nositi kapitensku traku, a pored njega u veznom redu igraće slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik. Kao što smo već rekli, Zvezda će se na lijevom boku osloniti na Milsona, dok bi desno trebalo da zaigra Šavi Babika, koji polako hvata ritam. Njegova brzina mogla bi da bude važan adut Zvezde, posebno ako Poljaci napadnu srpskog šampiona.

Na meču u Poljskoj vidjeli smo Duartea kao "desetku", odnosno ofanzivnog veznog igrača, a to će igrati i ovog puta. Prija mu, voli da vidi više terena ispred sebe i voli da učestvuje u igranju fudbala - pa čak i da pokreće akcije svog tima. Hraniće loptama krilne napadače, ali i Šerifa Endiajea, koji bi trebalo da bude najveća prijetnja po Leh u beogradskom meču.

Dakle, da rezimiramo... Očekivana postava Crvene zvezde je: Mateuš - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Babika, Duarte, Milson - Šerif.