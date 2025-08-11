logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda prodaje još jednog mladog Srbina: Veljko ide u Premijer ligu, na Marakani čekaju milione

Crvena zvezda prodaje još jednog mladog Srbina: Veljko ide u Premijer ligu, na Marakani čekaju milione

Autor Dragan Šutvić
0

Veljko Milosavljević mogao bi karijeru da nastavi u Bornmutu. Tim iz Premijer lige navodno će uskoro da pošalje ponudu na Marakanu.

Veljko Milosavljević iz Crvene zvezde ide u Bornmut Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda mogla bi uskoro da proda još jednog mladog igrača - Veljka Milosavljevića (18). Defanzivac crveno-bijelih je 28. juna proslavio 18. rođendan, a karijeru bi mogao da nastavi u Premijer ligi. Interesovanje za njega pokazao je Bornmut, prenosi "Meridian sport".

"Bornmut će u toku nedjelje da pošalje ponudu za Milosavljevića, Zvezda je spremna da ga pusti u Englesku. Oduševljeni su njime, vide ga kao zamjenu za Dina Hujsena koji je otišao u Real Madrid. U Zvezdi se nadaju da će Veljkov transfer da izjednači Đigin (za 12 miliona evra otišao u Vulvse) ili čak i da ga premaši", navodi se u tekstu.

Uz to se navodi i da bi engleski tim mogao da krene u napad na njega i da bi transfer mogao da se realizuje i prije četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tamo će Zvezda igrati ako prođe poljski Leh i čeka boljeg iz duela Pafosa i Dinamo Kijeva..

Koga je sve Zvezda prodala?

Izvor: MN PRESS

Najveći transfer Crvene zvezde svakako je prodaja Andrije Maksimovića u njemački Lajpcig za 14 miliona evra. Lazar Jovanović je otišao u Štutgart za 5 miliona, Strahinja Stojković u Sent Etijen za 2,3 miliona evra, a Luka Ilić u Ovijedo za 2 miliona evra. Andrej Đurić karijeru nastavlja u Malmeu za 1,5 miliona. Kada su u pitanju stranci, Ebenezer Anan je otišao u Sent Etjen za dva miliona evra, a Hose Luiz Rodrigez je za 1,5 miliona otišao u Huarez.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Veljko Milosavljević transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC