Veljko Milosavljević mogao bi karijeru da nastavi u Bornmutu. Tim iz Premijer lige navodno će uskoro da pošalje ponudu na Marakanu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda mogla bi uskoro da proda još jednog mladog igrača - Veljka Milosavljevića (18). Defanzivac crveno-bijelih je 28. juna proslavio 18. rođendan, a karijeru bi mogao da nastavi u Premijer ligi. Interesovanje za njega pokazao je Bornmut, prenosi "Meridian sport".

"Bornmut će u toku nedjelje da pošalje ponudu za Milosavljevića, Zvezda je spremna da ga pusti u Englesku. Oduševljeni su njime, vide ga kao zamjenu za Dina Hujsena koji je otišao u Real Madrid. U Zvezdi se nadaju da će Veljkov transfer da izjednači Đigin (za 12 miliona evra otišao u Vulvse) ili čak i da ga premaši", navodi se u tekstu.

Vidi opis Crvena zvezda prodaje još jednog mladog Srbina: Veljko ide u Premijer ligu, na Marakani čekaju milione Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 6 6 / 6 AD

Uz to se navodi i da bi engleski tim mogao da krene u napad na njega i da bi transfer mogao da se realizuje i prije četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tamo će Zvezda igrati ako prođe poljski Leh i čeka boljeg iz duela Pafosa i Dinamo Kijeva..

Koga je sve Zvezda prodala?

Izvor: MN PRESS

Najveći transfer Crvene zvezde svakako je prodaja Andrije Maksimovića u njemački Lajpcig za 14 miliona evra. Lazar Jovanović je otišao u Štutgart za 5 miliona, Strahinja Stojković u Sent Etijen za 2,3 miliona evra, a Luka Ilić u Ovijedo za 2 miliona evra. Andrej Đurić karijeru nastavlja u Malmeu za 1,5 miliona. Kada su u pitanju stranci, Ebenezer Anan je otišao u Sent Etjen za dva miliona evra, a Hose Luiz Rodrigez je za 1,5 miliona otišao u Huarez.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!