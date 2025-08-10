logo
Objavljene najnovije kalkulacije: Zvezdi skočile šanse za ulazak u Ligu šampiona!

Objavljene najnovije kalkulacije: Zvezdi skočile šanse za ulazak u Ligu šampiona!

Autor Mladen Šolak
0

Crvena zvezda pred revanš protiv Leha među favoritima za ulazak u ligašku fazu Lige šampiona

Zvezda među favoritima za ulazak u Ligu šampiona Izvor: EPA/Pawel Jaskolka

FK Crvena zvezda drugi je najveći favorit za plasman u ligašku fazu Lige šampiona, objavio je specijalizovani fudbalski nalog "Football meets data". Poslije pobjede protiv Leha u Poznanju (3:1), crveno-bijelima daje se 62 odsto šansi da će proći u ligašku fazu, do čega i dalje nije kratak ni jednostavan put.

U ovom trenutku, samo se Seltiku daju veće šanse da će se plasirati, jer će u plej-ofu igrati protiv pobjednika dvomeča Kairat - Slovan Bratislava. Pogledajte kalkulaciju: 

Izvor: Printscreen/X/Football meets data

Podsjetimo, Crvena zvezda u utorak igra revanš 3. kola kvalifikacija za Ligu šampona protiv Leha i braniće prednost 3:1 iz prvog meča u Poznanju. Ko prođe, igraće u plej-ofu protiv pobjednika dvomeča Pafos - Dinamo Kijev.

U prvom susretu, u Poljskoj, kiparski tim bogatog ruskog vlasnika Sergeja Lomakina pobijedio je prvaka Ukrajine 1:0 i najavio burni revanš. Pafos i Dinamo Kijev igraće drugu utakmicu dvomeča u utorak od 19 časova.

Pobjednik dvomeča Zvezda - Leh igraće protiv Pafosa ili Dinama u utorak 19. avgusta od 21 čas, dok je revanš zakazan za utorak, 26. avgust, takođe od 21 čas.

Parovi 3. kola (utorak, 12. avgust)

  • Karabag - Škendija 18.00 (prvi meč 1:0)
  • Fenerbahče - Fejenord 19.00 (1:2)
  • Viktorija Plzenj - Rendžers 19.00 (0:3)
  • Pafos - Dinamo Kijev 19.00 (1:0)
  • Kopenhagen - Malme 19.00 (0:0)
  • Briž - Salcburg 19.30 (1:0)
  • Ferencvaroš - Ludogorec 20.15 (0:0)
  • Slovan - Kairat 20.15 (0:1)
  • Benfika - Nica 21.00 (2:0)
  • Crvena zvezda - Leh 21.00 (3:0)

