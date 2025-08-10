"Ja se tamo ne vidim": Dušan Tadić prvi put rekao zašto nije došao u Zvezdu

Crvena zvezda i Dušan Tadić bili su nadomak dogovora, ali do njega nije došlo. Sada je objasnio i zašto nije došao.

Bivši kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić movi je fudbaler Al Vahde iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, nekon što se izjalovio njegov dogovor sa Crvenom zvezdom. Činilo se da je sve spremno za veliki povratak Tadića u srpski fudbal, Zvezda mu je nudila najveći ugovor u istoriji, međutim na kraju se povukla iz pregovora kada je shvatila da odugovlači.

Ispostavilo se da je Tadić dobio daleko veći ugovor u Al Vahdi, gdje će istovremeno igrati i s mnogo manje pritiska, a kako kaže nije se još vidio u Srbiji. Bar još neko vrijeme.

"Zvezdan Terzić i Crvena zvezda učinili su i više nego što treba da bih došao kod njih i stvarno sam im zahvalan na tome. Jednostavno mi je bilo teško da odlučim, nisam vidio sebe i porodicu da se vraćamo u Srbiju u ovom momentu, iako me drma nostalgija i željan sam kuće i svoje zemlje", rekao je Dušan Tadić u intervjuu za "Mozzart Sport".

"Nije da nisam vidio sebe u srpskom fudbalu, naprotiv, želio sam da ga poboljšam svojim znanjem i stečenim iskustvom. Nego, prije svega mislim na život u Srbiji. Koliko god da mi je lijepo kod kuće i da me drma nostalgija i koliko god nisam bio siguran sam sa sobom šta želim, potrebno mi je određeno vrijeme da prvo namjestim neke stvari, da se pripremim za povratak kući. Nikada mi nije bilo tako teško da se odlučim, jer sam želio u suštini sve da probam, a to nije bilo moguće", dodao je on.

Kako je istakao Tadić, postojao je i kontakt sa Vojvodinom, kojoj se takođe zahvalio na ponudi: "Iznenadili su me. Kao što sam rekao, zaista cijenim i poštujem njihovu ogromnu želju da me dovedu, učinili su i više nego što treba", poručio je kapiten Srbije.

Što se tiče odlaska u Al Vahdu, Tadić ističe da ga je privukao projekat i ubijeđen je da ima još da pruži fudbalu, iako mu je 37.