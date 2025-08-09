Dušan Tadić će igrati sa bivšim fudbalerom Zvezde: Koštao 800.000 evra, a niko ga se ne sjeća

Malo poznati Fejvor Injeka Ogbu, bivši fudbaler Crvene zvezde, novi je saigrač Dušana Tadića u Al Vahdi.

Izvor: MN Press/ x.com/AlWahdaFCC

Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić odlučio je da karijeru nastavi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. On je potpisao jednogodišnji ugovor sa timom Al Vahda, uz mogućnost da se saradnja nastavi za još godinu dana, a u novom klubu dočekaće ga srpski fudbaler Saša Ivković koji već godinama igra u Aziji. Njihov saigrač biće i bivši fudbaler Crvene zvezde Fejvor Injeka Ogbu (21), čije ime i prezime možda i ne znače mnogo širokoj javnosti.

Riječ je o izuzetno snažnom štoperu iz Nigerije, koji u Crvenoj zvezdi nije uspio da se nametne za ozbiljnu šansu u prvom timu. Igrao je 10 mečeva za omladince crveno-bijelih, zatim 20 utakmica u Prvoj ligi Srbije za Grafičar, a dres seniorske ekipe Zvezde obukao je na prijateljskom meču protiv Zenita iz Sankt Peterburga.

Ogbu je svojevremeno bio dio tima Grafičara na utakmici Kupa Srbije u Humskoj, koja se i danas dobro pamti među navijačima crno-bijelih. Grafosi su vodili golom Ognjena Ajdara, a Dušan Jovanović je debitantskim golom u seniorskoj konkurenciji izborio penale. Iako su fudbaleri Partizana bili na ivici ambisa, poslije pet serija penala uspjeli su da prođu u naredno kolo.

Pošto nije mogao da se nametne Vladanu Milojeviću, Crvena zvezda je odlučila da unovči talenat mladog Nigerijca. Al Vahda je izdvojila 800.000 evra za njegove usluge prije nešto više od 12 mjeseci, a Ogbu se preselio u Ujedinjene Arapske Emirate. U prethodnoj sezoni uopšte nije imao zapaženu minutažu - odigrao je tek sedam mečeva, ali je čak četiri puta ulazio u igru u posljednjem minutu susreta.

Iako nema veliku ulogu u timu, zanimljivo je da će Ogbu u narednoj sezoni biti dio neobične grupe fudbalera. Za Al Vahdu će igrati Dušan Tadić koji je ponikao u Vojvodini, Saša Ivković koji je dijete Partizana i Fejvor Injeka Ogbu koji je dio karijere u mlađim kategorijama proveo u Crvenoj zvezdi.