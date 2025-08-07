logo
Dušan Tadić pred potpisom ugovora sa bogatim Arapima

Dušan Tadić pred potpisom ugovora sa bogatim Arapima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski fudbaler Dušan Tadić pred potpisom za klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

dusan tadic ide u al vahdu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bivši kapiten Srbije Dušan Tadićbio je na pragu dolaska u Crvenu zvezdu, ali u posljednjem momentu je došlo do preokreta. Naravno, ne manjka ponuda iskusnom vezisti koji će po svemu sudeći karijeru nastaviti u UAE.

Kako javljaju arapski mediji, nekadašnji as Ajaksa, Sautemptona i Vojvodine je na pragu dogovora sa Al Vahdom. Navodno je pitanju saradnja na godinu dana sa opcijom produžetka na isti period.

Ništa od nove bombe Crvene zvezde

Tadiću je u junu istekao ugovor sa turskim Fenerbahčeom gdje je igrao dvije sezone, nakon što je stigao iz Ajaksa u kome je igrao najbolji fudbal karijere. Dosta se spekulisalo o njegovom povratku Holandiju, potom u Srbiju, ali je Tadić očigledno odlučio da krene putem mnogih zvijezda evropskog fudbala i oproba se u Emiratima.

Spekulisalo se da mu je Zvezda nudila dva miliona evra neto po sezoni, uz bonuse sa kojima bi to bio rekordni ugovor u srpskom fudbalu, ali do dogovora nije došlo, a tim povodom se još uvijek niko sa Marakane nije oglasio.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:09
Dušan Tadić izjava 2
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

