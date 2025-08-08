logo
Potpisao Dušan Tadić: Gotova najveća transfer-saga ovog ljeta

Bojan Jakovljević
Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić novi je igrač ekipe Al Vahda u Emiratima.

Dušan Tadić potpisao za Al Vahdu Izvor: x.com/AlWahdaFCC

Srpski fudbaler Dušan Tadić karijeru neće nastaviti u Evropi - njegov novi klub, možda i posljednji u karijeri, jeste Al Vahda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima! Taj klub se pohvalio potpisom jednog od najboljih srpskih fudbalera svih vremena, rekordera po broju nastupa i asistencija u dresu reprezentacije.

Posljednjih nekoliko dana bilo je jasno da je ovo naredni korak u karijeri nekadašnjeg kapitena reprezentacije Srbije, a sada je stigla i zvanična potvrda. Tadić će u novom klubu dobiti dres sa brojem 10, a saradnja će trajati godinu dana uz mogućnost da se produži za još jednu sezonu.

Tadić je prethodnu sezonu okončao u dresu Fenerbahčea, a time je i završena njegova dvogodišnja saradnja sa turskim klubom. Postojalo je interesovanje brojnih evropskih timova za njega, a utisak je da se Crvena zvezda najkonkretnije nudila kao opcija za nastavak karijere legendarnog fudbalera. Tadić je dugo razmišljao o ponudi Crvene zvezde, koja je na kraju prelomila da ga više ne čeka.

Navodno, Zvezda je pored izuzetno unosne ponude za Dušana Tadića spremila i mjesto prvog trenera nakon odlaska Vladana Milojevića, što je za nekadašnjeg fudbalera Vojvodine bilo veoma primamljivo. Ipak, on nije mogao da prelomi i prihvati ponudu, iako je u jednom trenutku djelovalo da je sve dogovoreno - pa će karijeru umjesto u Srbiji nastaviti u UAE.

