Dušan Tadić dobio najveći ugovor u karijeri: Otkriveno zašto je potpisao za Al Vahdu

Srpski fudbaler Dušan Tadić zaradiće ogroman novac nakon odlaska u Al Vahdu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dušan Tadić je odlučio da karijeru nastavi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, njegov novi klub biće Al Vahda, a dogovor je potpisao na godinu dana uz mogućnost da se produži za još jednu sezonu. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije dobio je izuzetno unosnu ponudu, koja je ubjedljivo nadmašila one koje su stizale iz Evrope.

Kako prenose mediji, Tadić će za godinu dana zaraditi 7.000.000 evra, ne računajući bonuse! Svojevremeno najbolji srpski fudbaler takvu platu nije imao ni kada je bio na vrhuncu moći - u dresu Sautemptona u Premijer ligi, kao polufinalista Lige šampiona sa Ajaksom ili u turskom Fenerbahčeu koji dobro plaća zvijezde svjetskog fudbala.

Naravno, ovakvoj ponudi Al Vahde Dušan Tadić nije želio da odoli, jer je najveća u njegovoj profesionalnoj karijeri. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bio je svjestan da će morati da zavuče ruku u džep kako bi privukao Tadića, jer su za kreativnog veznog fudbalera bili zainteresovani brojni evropski timovi - među kojima je prednjačila Crvena zvezda.

Nedjeljama je Zvezdan Terzić ubjeđivao Dušana Tadića da prihvati ponudu iz Beograda, pa da nakon igračke karijere ostane u klubu kao trener, ali je rekorder po broju nastupa za Srbiju napravio drugačiji plan. Tadić je odlučio da prvi put u karijeri napusti evropski fudbal i okuša se u Aziji, za šta će biti izuzetno dobro plaćen.

Koliko je Zvezda nudila Tadiću?

Izuzetno mnogo, za srpske uslove. Premalo, u poređenju sa Al Vahdom. U pitanju je bio najveći ugovor u istoriji srpskog fudbala. Dušan Tadić trebalo je da zarađuje dva miliona evra neto, ali uz bonuse koji bi mogli da dovedu do toga da njegova ukupna primanja budu daleko veća.

Na spisku je devet različitih bonusa koje bi "aktivirali" Dušan Tadić na osnovu svog učinka, odnosno Crvena zvezda kao tim, na osnovu plasmana i rezultata.