Trener Crvene zvezde Vladan Milojević obratio se pred revanš utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević poručio je pred revanš utakmicu sa Lehom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona da će njegova ekipa igrati "kao da je 0:0". Iako je Zvezda ostvarila ubjedljivu pobedu u Poznanju, Milojević ističe da je taj meč što se njega tiče već zaboravljen, tako da ne želi da dijeli bilo kakvu euforiju sa navijačima.

"Ponoviću još jednom - stvarno to mislim - Leh je jako dobra i ozbiljna ekipa i to sam pričao i pred prvi meč. Oni su osvojili titulu u Poljskoj, imaju jako dobre pojedince, jako dobar stručni štab, njihov trener je bio šampion Danske s Brendbijem, a sve ovo ostalo što ste me pitali mi se ne sviđa i ne bih želio o tome da pričam", naglasio je Vladan Milojević u vrlo ozbiljnom obraćanju danas na stadionu "Rajko Mitić".

Što se tiče kadrovske situacije, istakao je da Mirko Ivanić nije trenirao i da je na terapijama, a ukoliko bude postojao bilo kakav rizik od obnove povrede, neće igrati. Takođe, ispričao je i da je Marko Arnautović pod znakom pitanja.

"Imao je i Marko Arnautović mali problem sa povredom i vidjećemo koliko ćemo moći da ga koristimo. I da li ćemo uopšte moći da ga koristimo...", rekao je Milojević ističući da ne zna još sastav za sutrašnji meč, niti ga zanima previše utakmica Pafosa i Dinama iz Kijeva, potencijalnih rivala u plej-ofu.

Podsjetimo, Crvena zvezda u utorak od 21 čas dočekuje Leh na punoj "Marakani", a ima 3:1 iz prvog meča.