Trener Crvene zvezde Vladan Milojević obratio se pred revanš utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha.
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević poručio je pred revanš utakmicu sa Lehom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona da će njegova ekipa igrati "kao da je 0:0". Iako je Zvezda ostvarila ubjedljivu pobedu u Poznanju, Milojević ističe da je taj meč što se njega tiče već zaboravljen, tako da ne želi da dijeli bilo kakvu euforiju sa navijačima.
"Ponoviću još jednom - stvarno to mislim - Leh je jako dobra i ozbiljna ekipa i to sam pričao i pred prvi meč. Oni su osvojili titulu u Poljskoj, imaju jako dobre pojedince, jako dobar stručni štab, njihov trener je bio šampion Danske s Brendbijem, a sve ovo ostalo što ste me pitali mi se ne sviđa i ne bih želio o tome da pričam", naglasio je Vladan Milojević u vrlo ozbiljnom obraćanju danas na stadionu "Rajko Mitić".
Što se tiče kadrovske situacije, istakao je da Mirko Ivanić nije trenirao i da je na terapijama, a ukoliko bude postojao bilo kakav rizik od obnove povrede, neće igrati. Takođe, ispričao je i da je Marko Arnautović pod znakom pitanja.
"Imao je i Marko Arnautović mali problem sa povredom i vidjećemo koliko ćemo moći da ga koristimo. I da li ćemo uopšte moći da ga koristimo...", rekao je Milojević ističući da ne zna još sastav za sutrašnji meč, niti ga zanima previše utakmica Pafosa i Dinama iz Kijeva, potencijalnih rivala u plej-ofu.
Podsjetimo, Crvena zvezda u utorak od 21 čas dočekuje Leh na punoj "Marakani", a ima 3:1 iz prvog meča.
Kraj obraćanja!
Vladan Milojević završio je konferenciju za medije na stadionu "Rajko Mitić" pred sutrašnji meč sa Lehom u 21 čas.
Rade Krunić ima žuti karton?
"Dobro pitanje. Treba da obratimo pažnju. Utakmica je puna adrenalina i ne treba da dobijamo žute kartone na jeftine načine. Ako treba da se dobije, onda da to bude zbog starta ili duela. Složiću se da je odigrao jako dobru i kvalitetnu utakmicu s Lehom. Ali, utakmica je živa, nećemo obraćati pažnju, ako bude morao da ga dobije - neka ga dobije", rekao je Milojević o tome što je Krunić blizu "parnih kartona" za plej-of Lige šampiona.
Mladi igrači?
"Vidjećemo. Sad da kažem šta će biti u budućnosti - ne znam. Ali, što se tiče odlaganja, ja stvarno imam povjerenja u sve momke. Oni su sa nama od početka priprema i imam uvid u njihove kvalitete i fizičku pripremu, to mi daje nadu i mogućnost da im pružim šansu. Ovakve utakmice su bitne za mlade igrače. Vidjeli ste protiv TSC-a, neki su prvi put izašli na teren, nismo imali nijedan trening zajedno, tako da moraju da znaju da su greške sastavni dio sazrijevanja, a onaj motiv koji imaju - to moraju da imaju i to mi je žao. Biće još utakmica, svaki minut koji dobiju treba da iskoriste", zaključio je Vladan Milojević.
Navijači?
"Hvala svim ljubiteljima fudbala i navijačima Crvene zvezde. Očekuje nas teška utakmica i stvarno bih pozvao da dođu i da nam pomognu. Igrači su to zaslužili. Nadam se da ćemo opravdati povjerenje", naglasio je Vladan Milojević dodajući da se nada da će biti spremni svi igrači.
Pafos ili Dinamo Kijev?
"Iskreno, mene zanima samo Leh i samo o tome razmišljam", kratko je rekao trener Zvezde.
Da li je spreman Arnautović?
"Vidjećemo. Imao je i Marko Arnautović mali problem sa povredom i vidjećemo koliko ćemo moći da ga koristimo. I da li ćemo uopšte moći da ga koristimo", naglasio je Milojević.
Igraćemo kao da je 0:0
"Za razliku od prve utakmice, očekujemo ofanzivniji Leh jer se sada strategija mijenja. Samim tim, Leh je dobra i kvalitetna ekipa i sigurno da su spremili nešto. Vidjećemo kakvi ćemo mi biti i kakav odgovor ćemo dati. Nas ne interesuje rezultat iz prve utakmice, igraćemo kao da je 0:0", rekao je Milojević.
Efekat "Marakane"?
"Mi na to ne obraćamo pažnju već na našu igru. Opet, ponoviću još jednom - stvarno to mislim - Leh je jako dobra i ozbiljna ekipa i to sam pričao i pred prvi meč. Oni su osvojili ligu Poljske, imaju jako dobar stručni štab, njihov trener je bio šampion Danske s Brendbijem, a sve ovo ostalo što ste me pitali mi se ne sviđa i ne bih želio o tome da pričam", naglasio je trener Crvene zvezde.
Šta može bolje?
"Fudbal je igra grešaka, nije stvar šta treba popraviti ili ne. Sve što ste rekli - brža igra veznog reda i pas - mora da bude bolje. Ali, ne bismo mogli da griješimo jedino da igramo sami. Sve zavisi kakvog protivnika imate, koliko vas stiska, sve to ulazi u obzir. Utakmica koja je odigrana u Poljskoj je za zaborav i o tome više ne razmišljamo", rekao je Milojević.
Leh ispod nivoa?
"Sami ste rekli. Sigurno da je ovo utakmica gdje očekujemo da Leh igra agresivnije i ofanzivnije, tako da treba da obratimo pažnju. Ne mogu da uđem u to kako će izaći na utakmicu, ali imaju jako dobrog trenera i bićemo obazrivi", dodao je trener.
Euforija?
"Nema euforije i ne treba da vlada. Ovo su evropske utakmice i Leh nije slučajno prvak Poljske sa jako dobrim trenerom i izuzetnim pojedincima. Mislim samo na sutrašnju utakmicu, nema potrebe ni za čim drugim, mi ništa nismo uradili", rekao je Vladan Milojević.
Ivanić?
"Juče je trenirao, bio je na terapiji zbog male povrede, a danas ćemo odlučiti da li će igrati. Zdravlje igrača mi je najvažnije i bilo kakav rizik ako bude - nećemo rizikovati. U svakom slučaju vidjećemo danas poslije treninga", objasnio je Milojević koji nije htio da precizira da li će Duarte i Šerif zajedno igrati.
Hoće li nekoga odmarati?
"Znate šta, ja sam rekao, to je samo bilo prvo poluvrijeme. Mene rezultat ne interesuje. Igramo kao da je jedna utakmica. Sve su nam misli usmjerene na ovu utakmicu i izlazimo u najjačem sastavu", rekao je Vladan Milojević.
Zvezda blizu prolaza
Crvena zvezda ima lijepu prednost iz prvog meča u Poznanju (3:1), ali jasno je da Vladan Milojević neće dopustiti bilo kakvo opuštanje svojih fudbalera. Ima i malih problema sa povredama, tako da se ne očekuje da će Mirko Ivanić početi revanš u Beogradu (utorak, 21.00), dok ćemo danas saznati i kakva je situacija sa ostalim igračima.
Dobro došli u MONDO prenos
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević obratiće se u 14 časova povodom revanš utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha.
Ostanite uz MONDO, pratićemo njegovo izlaganje iz minuta u minut.