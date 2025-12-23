logo
Španski mediji: "Čudna odluka Partizana, dobra za Đoana Penjaroju"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Đoan Penjaroja postao je novi trener Partizana, pa su mediji u njegovoj zemlji ocijenili ovu situaciju kao dobru za Španca.

sta su spanci rekli o dolasku penjaroje u partizan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je poslije ostavke najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića morao da pronađe zamjenu. U Humsku je stigao Španac Đoan Penjaroja, a transfer je ispraćen ne samo u Srbiju već i u čitavoj Evropi, posebno domovini novog šefa struke crno-bijelih. Španski mediji su poručili da je odluka Partizana čudna, ali svakako dobra za novog trenera.

Penjaroja je dobio angažman prvi put u karijeri izvan Španije, dosad je činio čuda sa Andorom, Manserom, Burgosom, a vodio je i Valensiju, Baskoniju i ponajmanje uspješno Barselonu u Evroligi. Sad je na redu Partizan, a s obzirom na to da je u pitanju klub sa dugom istoriju i velikim ambicijama u Evropi, čini se da bolje nije moglo za Španca.

Istini za volju, dolazi u jednom od najlošijih trenutaka u istoriji kluba, ali isto tako - nema šta da izgubi. Slično su situaciju ocijenili i španski mediji. "Velika vijest je potvrđena: Đoan Penjaroja je potpisao ugovor sa Partizanom. Trener, koji je nedavno smijenjen u Barseloni, stiže u beogradski klub sa dugom istorijom kao zamjena za Željka Obradovića", naveo je AS.

"Česta rotacija trenera u evropskoj košarci je omogućila Špancu novu priliku. Sa dugom i bogatom karijerom iza sebe, ovo će biti njegovo prvo iskustvo van Španije, nakon što je u karijeri sjedio isključivo na klupi ACB lige. Odluka srpskog kluba je iznenađujuća, ali korisna za Penjaroju, koji se, bez maltene ikakvog odmora, vraća u posao."

Navode se i problemi u Partizanu i činjenica da Penjaroja već 20 godina radi kao trener, ali isključivo u Španiji. Te ostaje da sačekamo reakciju novog trenera Partizana na potpuno novu sredinu i nepoznato iskustvo za njega.

Partizan je trenutno 17. na tabeli sa skorom 6-11, te će pred Špancem biti težak zadatak. Penjaroja će debitovati već u petak protiv Makabija na domaćem terenu u meču koji je na programu u 18 sati.

Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

Đoan Penjaroja KK Partizan

