Đoan Penjaroja je novi trener Partizana: Debituje već u petak

Španac Đoan Penjaroja zvanično je preuzeo ulogu prvog trenera KK Partizan. Penjaroja je u toku jučerašnjeg dana stigao u Beograd i potpisao ugovor sa crno-bijelima, ali se u zvaničnom saoštenju ne navode detalji saradnje. Priliku da debituje imaće već u petak kada Partizan igra protiv Makabija u Evroligi.

"Đoan Penjaroja je novi trener Partizana Mozzart Bet. Doskorašnji trener Barselone, doputovao je sinoć u Beograd gdje će već danas preuzeti funkciju šefa stručnog štaba crno-bijelih", navodi se na sajtu beogradskog kluba uz kratku biografiju.

Španski trener, rođen 20. aprila 1969. godine, predvodio je do sada ekipe Barselone, Baskonije, Valensije, Manrese, Burgosa i Andore.

.@PartizanBCconfirm the appointment of Joan Peñarroya ✍️ start of a new era in Belgrade#EveryGameMatterspic.twitter.com/FyCttdAPJ0 — EuroLeague (@EuroLeague)December 23, 2025

Sa ekipom Burgosa, Penjaroja je dva puta osvajao FIBA Ligu šampiona (2020. i 2021.) kao i FIBA Interkontinentalni kup.

Uz Penjaroju, u stručni štab je na poziciji asistenta stigao i doskorašnji direktor Akademije KK Fuenlabrada i nekadašnji član stručnog štaba u Monaku, Uroš Dragićević.

Prvu narednu utakmicu, Parni valjak igra u petak, 26. decembra, protiv Makabija u Beogradu. Đoan, dobro došao u Partizan!", stoji u saopštenju kluba iz Humske.

