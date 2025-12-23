logo
Đoan Penjaroja je novi trener Partizana: Debituje već u petak

Đoan Penjaroja je novi trener Partizana: Debituje već u petak

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan zvanično potvrdio velike vijesti.

Đoan Penjaroja novi trener KK Partizan Izvor: MN PRESS

Španac Đoan Penjaroja zvanično je preuzeo ulogu prvog trenera KK Partizan. Penjaroja je u toku jučerašnjeg dana stigao u Beograd i potpisao ugovor sa crno-bijelima, ali se u zvaničnom saoštenju ne navode detalji saradnje. Priliku da debituje imaće već u petak kada Partizan igra protiv Makabija u Evroligi.

"Đoan Penjaroja je novi trener Partizana Mozzart Bet. Doskorašnji trener Barselone, doputovao je sinoć u Beograd gdje će već danas preuzeti funkciju šefa stručnog štaba crno-bijelih", navodi se na sajtu beogradskog kluba uz kratku biografiju.

Španski trener, rođen 20. aprila 1969. godine, predvodio je do sada ekipe Barselone, Baskonije, Valensije, Manrese, Burgosa i Andore.

Sa ekipom Burgosa, Penjaroja je dva puta osvajao FIBA Ligu šampiona (2020. i 2021.) kao i FIBA Interkontinentalni kup.

Uz Penjaroju, u stručni štab je na poziciji asistenta stigao i doskorašnji direktor Akademije KK Fuenlabrada i nekadašnji član stručnog štaba u Monaku, Uroš Dragićević.

Prvu narednu utakmicu, Parni valjak igra u petak, 26. decembra, protiv Makabija u Beogradu. Đoan, dobro došao u Partizan!", stoji u saopštenju kluba iz Humske.

Tagovi

KK Partizan treneri Đoan Penjaroja Evroliga košarka

