Đoan Penjaroja u Partizan dovodi i Srbina: Stiže i čovjek koji je radio sa Sašom Obradovićem

Uroš Dragićević će doći sa Đoanom Penjarojom u Partizan, on je bio pomoćnik Saši Obradoviću u prošlosti.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Očekuje se da Đoan Penjaroja vrlo brzo bude predstavljen kao novi trener Partizana. Najvjerovatnije u utorak, poslije meča protiv Krke u ABA ligi. Neće u Beograd doći sam, pošto će dovesti i jednog od asistenata. U pitanju je srpski trener Uroš Dragićević koji će u isto vrijeme imati i još jednu ulogu.

Pored trenerskog posla i svega što asistenti rade u stručnim štabovima, Uroš će biti i prevodilac Penjaroji pošto mu engleski nije jača strana. U stručnom štabu će ostati Mirko Ocokoljić, koji je privremeno bio glavni trener, kao i Aca Matović.

Penjaroja je, navodno, potpisao ugovor do kraja naredne sezone i sa njim će Partizan pokušati da spasi tekuću sezonu i da izađe iz rezultatske krize. Trenutno je na 17. mjestu u Evroligi sa skorom 6-11.

Nadaju se u klubu da bi španski stručnjak mogao da "probudi" i Džabarija Parkera sa kojim je sarađivao u Barseloni. Tamo je američki košarkaš pružao mnogo bolje partije nego što to čini u crno-bijelom dresu.

Ko je Uroš Dragićević?

Uroš Dragićević do skoro je radio kao direktor razvojne akacemije Fuenlabrade i jedna od njegovih najvećih vrlina je rad sa mladim igračima. Prije odlaska u Španiju bio je u omladinskim selekcijama OKK Beograda, pa u malo poznatom klubu Torelodonesu u kom je nekada bio i Darko Rajaković.

Bio je i u NBA ligi na juniorskom kampu u Orlandu, a jedno vrijeme proveo je i u Boston Seltiksima. Radio je sa mnogim evroligaškim igračima poput Majka Džejmsa, Elija Okoboa, Donatasa Motiejunasa, Treja Tompkinsa, Usmana Garube...

Zanimljivo je i da je Dragićević bio pomoćnik Saše Obradovića u Monaku, a u stručnom štabu Partizana priključiće se Mirku Ocokoljiću koji je takođe nekada radio sa Sašom, sadašnjim trenerom Crvene zvezde.