"Probajte da pronađete razliku": Žalgiris brutalno isprozivao Partizan jednom fotkom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Žalgiris je poslije pobjede protiv Partizana i trijumfa u domaćem Kupu imao objavu kojom proziva crno-bijele

zalgiris brutalno isprozivao partizan Izvor: MN PRESS

Žalgiris je na svom terenu demolirao Partizan u Evroligi (109:68). Par dana kasnije je u gostima, u okviru litvanskog Kupa, lako i ubjedljivo na gostovanju savladao ekipu Jonave (118:73). Poslije tog duela imao je objavu kojom žestoko proziva crno-bijele.

"Naši ljudi su pokušali da pronađu razliku, ali je bilo preteško. To je ista fotka", napisali su u objavi na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama.

Na dvije fotografije nalaze se detalji sa spomenute dvije utakmice. Na jednoj se nalazi fotka igrača Jonave sa terena, a na drugoj igrači Partizana koji razgovaraju sa trenerom Mirkom Ocokoljićem.

"Drugačiji rezultat, isti ishod", dodali su iz Žalgirisa u komentaru.

Poslije 17 utakmica u Evroligi Žalgiris je na sedmoj poziciji sa skorom 10-7, dok je Partizan na 17. poziciji sa 6-11. U narednom kolu crno-bijeli dočekuju Makabi (petak 26. decembar u 18 časova), dok Žalgiris u utorak dočekuje Panatinaikos u Kaunasu (19h).

(MONDO)

Tagovi

KK Žalgiris Evroliga KK Partizan

