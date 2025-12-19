"Partizan? Ovo je banda, nisu me zavarale izjave": Berić tvrdi da je sezona gotova i traži hitnu reakciju kluba

Mića Berić tvrdi da je sezona Partizana u Evroligi već završena i žestoko je isprozivao većinu igrača u timu. Smatra da je ovo najgori meč ikada crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Partizan je doživio debakl od Žalgirisa u Kaunasu (109:68), a poslije tog meča se oglasio legendarni košarkaš crno-bijelih Miroslav Berić. Bio je vidno ljut i razočaran prikazanim i nazvao je ovo "najsramotnijom utakmicom u istoriji kluba".

"Šta da analiziramo? Igru Žalgirisa? Postojao je samo jedan tim. Poslije meča sa Virtusom sam bio oštar i rekao da je za mene ovo kraj ovogodišnje Evrolige i mnogi su protumačili kao jake riječi, jer smo prošli tek trećinu takmičenja. U drugom poluvremenu tog meča sam vidio ovo, ne da ćemo da izgubimo 40 razlike, da ne misle ljudi da sam prorok, već da nemamo šta da tražimo u Kaunasu. Posebno poslije njihovog ubjedljivog poraza od Efesa. Vidio sam govor tijela. Može da se izgubi, da se promaše trojke, da protivnik šutira kao Pariz kad je bio 17/30 za tri čini mi se. Ovo ni na šta ne liči. Dali smo 68 poena. Ako bi rekao da je napad bio sjajan kakva je bila odbrana, ljudi će da se smiju", počeo je Berić izjavu za portal "Nova.rs".

Nastavio je da priča u istom dahu o onome što je vidio.

"Samo zahvaljujući samilosti Žalgirisa razlika nije bila daleko veća. Da nisu stali, ova generacija bi ostala upamćena sa najubjedljivijim porazom Partizana u istoriji. Zaslužili su da se zaboravi ta utakmica od onakvog CSKA i to u Moskvi. Jednog od giganata Evrolige. Iako sam daleko smireniji nego poslije Virtusa, jer sam stvorio sliku šta će da se desi. Teško mene mogu da me zavaraju njihove izjave da idemo dalje, da su vidjeli snimak, da su vidjeli i shvatili šta su radili... U ovom trenutku Partizan djeluje kao banda", dodao je Berić.

O Džabariju, Dvejnu i Sterlingu

Pogledajte 00:42 Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport Izvor: Printscreen/Arena sport

Ironičan komentar je imao na to što Džabari Parker nije skočio na loptu u Kaunasu.

"To je vrhunski..."

Zatim je imao zamjerke na račun Dvejna Vašingtona i Sterlinga Brauna.

"Vašington i Sterling su punili statistiku na kraju. Dvejn nikome nije vratio loptu, Braun nije uspio da je ispuni. 17 šuteva i 17 poena, kada da trojku, prime poene preko njega, on je non-stop u minusu. Donekle se i Bruno borio, ona tehnička mi je bila okej, zadovoljniji sam bio, bio je očigledan faul, bar vidiš da je nekome stalo."

"Ne brukaju samo Partizan, sezona je gotova"

"Ne brukaju samo Partizan, sezona je gotova"

Mića Berić ističe da je ova evroligaška sezona za Partizan gotova i da nema više čemu da se nada.

"Neshvatljivo mi je. Prije svega brukaju Partizan. Moraju da pokažu karakter, jer brukaju i sebe. Na kraju sezone će biti promjena, ko će njih i za kakve uslove, šta će da traže? Ako misle da ovim samo brukaju tim, grdno griješe. U očima svih aktera Evrolige. Sramotan govor tijela. To se vidjelo i u Areni protiv Virtusa, ta posljednja četvrtina, sve to se poklopilo. Dozvoliš timu da ti u Evroligi šutira 74 odsto za dva na 46 šutnutih lopti, kao na zagrijavanju kada ideš i polažeš. To nije odbrana, to je odbrana u Biznis ligi. Reakcija mora da bude, ali ne igrača. Oni nemaju reakciju. Tek sada shvatam da sam ispravno rekao poslije Virtusa da je kraj sezone u Evroligi. Maštanja i sanjarenja o plej-ofu i plej-inu... Treba igrati i sada još 21 kolo do kraja. Tek će biti nervoze. Reakcija kluba mora da bude, vidjećemo šta će biti. Strane igrače najviše boli kada se kazne po džepu. Ne znam kakva su pravila za to. Ovo djeluje iritirajuće, da iskoristim najblažu riječ."

Opet se vratio na Parkera i na to što nije igrao ni sekund u drugom poluvremenu.

"Lakše će im biti da igraju u gostima nego na domaćem terenu. Poslije serije Virtusa od 16:0 je bila serija 5:0, pa promašena dva napada, publika se digla i vjerovala. Šta će nego da zvižde na "-20". Izgubio je Partizan i 32 razlike prošle godine od Efesa koji je bio tad u najboljoj formi. Šta je bilo sa Parkerom, bio je u civilu, da li je možda prijavio dijareju ili nešto. Ako to prolazi da svako može da kaže da mu se ne igra, boli me glava, imam košmare. Klub mora da pokaže veličinu. Sada se štite interesi kluba."

Na kratko je zastao, pa imao poruku za Dvejna Vašingtona.

"Postavio bih pitanje Vašingtonu pošto Mirko ne viče, što su dvije utakmice izgubljene sa 60 poena razlike u dva dana. Onda to kažeš ironično, kao protiv Željka. Mnogo su uzdignuti, skoro svi igrači. Osim Tajrika, ovdje nema igrača."

"Najsramotnija utakmica istoriji"

Nazvao je Berić poraz od Žalgirisa najsramotnijim mečom u istoriji kluba. Najteži poraz bio je od CSKA 2013. godine kada je bilo 42 razlike (88:46).

"Mora klub da pokaže reakciju, ostaviću za tebe, da ne budem Robin Hud i da im pričam šta bi trebalo da rade. Mora da se reaguje, nema dalje. Brukanje će da se nastavi. Svi vjerovatno kao u vojsci broje dane do kraja, da li na zidu lupaju recke. Ozbiljan reset mora da se napravi. Došle su pobjede šok terapijom, ali si ušao u seriju, dobio derbi. Kakva reakcija poslije derbija. Da mi je neko pričao, ne bih vjerovao. Poslije Virtusa sam vidio da ćemo lako da izgubimo u Kaunasu, ovako kako je Žalgiris igrao, tako u Litvaniji igra protiv lokalnih klubova. Najsramotnija utakmica Partizana u istoriji Evrolige. Bez obzira što je 42 razlike bilo u Moskvi. Tamo su se borili sigurno, taj CSKA je bio za tri klase bolji. Ovakav pristup sigurno nije bio, a razlika u budžetu je u jedno 20 miliona između dva tima", zaključio je Berić.

