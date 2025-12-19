"Sramota, pitajte igrače zašto su ovako odigrali": Ocokoljić poslije debakla Partizana spomenuo i Željka

Mirko Ocokoljić je poslije ubjedljivog poraza Partizana od Žalgirisa dao nešto oštriju izjavu u kojoj je pričao o igračima, a spomenuo je i Željka Obradovića.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je izgubio od Žalgirisa u Kaunasu (109:68), a trener crno-bijelih Mirko Ocokoljić bio je vidno ljut. Nije podizao ton, mada je moglo da se vidi koliko je bijesan zbog svega što je vidio na terenu.

"Naravno da... bio sam optimista pred utakmicu. Mislio sam da će igrači da pokažu reakciju. Zašto se to nije desilo, možda je to najbolje da pitate njih. Pojedinačno ili zajedno", rekao je Ocokoljić u izjavi za "Arenu sport".

Potom je spomenuo i Željka Obradovića.

"Imamo veliki problem sa timom. Možda i svako može da daje sud i o trenerima i kako su vodili tim. I Željko prije mene i ja. Pokazala je ekipa reakciju u par mečeva. Nekako smo se opet vratili na staro. Treba da sjednemo i svi zajedno da vidimo šta dalje da radimo. Ovako više ne može da se radi."

"Ovo je sramota"

Žestoko je bio bijesan zbog nezalaganja pojedinih igrača i načinom na koji je odigran meč.

"Pričali smo i poslije meča sa Virtusom, bilo je slično kao u ovoj utakmici. Pokušao sam njih malo da uključim u razgovor, da ih ubacim u priču, da vidimo šta je i gdje je problem. Rekli su da će da odreaguju i da izađu onako kako treba da igra Partizan. Ovo je sramota za klub kakav je Partizan. Bez obzira ko je rival, moramo da imamo najveće moguće zahtjeve. Treba da pričamo hladne glave. Odgovornost je i na meni i način na koji sam pripremio tim. Način na koji su izašli na teren, ovo je nedopustivo", zaključio je Ocokoljić.

