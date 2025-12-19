Žalgiris - Partizan uživo: Crno-bijeli u ogromnom minusu u Kaunasu

19 : 45 20' - Poluvrijeme i ogroman minus Partizana Završeno je prvo poluvrijeme, Žalgiris ima ubjedljivu prednost protiv Partizana poslije 20 minuta igre - 53:30.

19 : 42 19' - Žalgiris na "+21" Lo pogađa uz zvuk sirene, Žalgiris ima "+21" u Kaunasu - 48:27.

19 : 41 18' - Brazdeikis bolji od Parkera Dosuđena je "mrtva lopta", a Brazdeikis je nadskočio Parkera i obezbijedio napad za domaći tim poslije čega je Rajt zakucao preko Vašingtona - 46:27 za Žalgiris.

19 : 41 17' - Osetkovski promašuje cijeli koš Loše dodavanje za Parkera, a poslije auta Osetkovski šutira za tri i promašuje cijeli obruč. Vašington poentira - 42:27 za Žalgiris.

19 : 37 16' - Ocokoljić hitno reaguje Vašington gubi loptu, Gos pogađa zicer pod košem, a Ocokoljić reaguje tajm-autom - 42:25 za Žalgiris.

19 : 37 15' - Rajt i Osetkovski Laki poeni za Rajta na jednoj strani, pa je Osetkovski bio polovičan sa linije penala - 38:25 za Žalgiris.

19 : 32 14' - Osetkovski promašuje zicere Kalates je pronašao Osetkovskog u reketu, a Dilan je imao dva zicera na obruču, nijedan nije iskoristio - 36:22 za Žalgiris.

19 : 31 13' - Serija Vašingtona Izvor: MN PRESS Žalgiris je izgubio loptu zbog lošeg izvođenja ispod koša, a Vašington je dao trojku, pet poena u nizu za njega - 33:20 za Žalgiris.

19 : 30 12' - Poeni Vašingtona iz teške pozicije Vašington je krenuo na prodor i iz teške pozicije je uspio da poentira - 31:17 za Žalgiris.

19 : 29 12' - Greška u koracima Parkera Sliva je bio polovičan sa penala, a na drugoj strani je Parker očekivao faul, umjesto toga je pokazano da je napravio grešku u koracima - 29:15 za Žalgiris.

19 : 27 11' - Parker je u igri U posljednjim sekundama prve dionice je Džabari Parker ušao u igru, sa njim će Partizan pokušati da smanji zaostatak - 28:15.

19 : 23 10' - Kraj prve četvrtine Završena je prva četvrtina, Žalgiris vodi poslije prvih 10 minuta i to tako što je Gos dao koš pod faulom i realizovao dodatno slobodno bacanje - 28:15.

19 : 22 9' - Poništen koš Brauna Rajt je dao dodatno bacanje, a Braun je poentirao, sudije su pokazale da je prije toga isteklo vrijeme za napad i koš je poništen. Žalgiris je preko Loa stekao prvo dvocifreno vođstvo - 23:13.

19 : 19 9' - Rajt pod faulom Rajt poentira pod faulom Brauna. Ocokoljić traži minut odmora prije dodatnog slobodnog bacanja centra Žalgirisa - 20:13.

19 : 19 8' - Poentira Bonga Dobara napad Partizana i poeni Bonge, a onda Lo pogađa - 18:13 za Žalgiris.

19 : 19 7' - Ušao Osetkovski Rajt je pogodio pod faulom, dao dodatno bacanje, a Osetkovski je zamijenio Fenranda - 16:11 za Žalgiris.

19 : 17 7' - Poeni Miltona Milton uz malo sreće dolazi do poena - 13:11 za Žalgiris.

19 : 16 6' - Brazdeikis preko Brauna Brazdeikis postiže svoj šesti poen na meču, poentira preko Brauna, a Fernando onda zakucava - 11:9 za Žalgiris.

19 : 12 5' - Oba tima se žale na odluke sudija Oba tima se za sada žale na pojedine odluke sudija, tako je Vašington uložio protest jer nije suđena silazna putanja kada ga je Rajt blokirao, pa se Gos bunio što je dosuđen faul. Sliva je potom dao trojku za vođstvo Žalgirisa - 9:7.

19 : 10 4' - Trojka Brauna Izvor: MN PRESS Sterling Braun daje trojku, Francisko promašuje, a onda Braun pravi grešku u koracima - 6:4 za Partizan.

19 : 10 3' - Bruno se žali na odluku sudije Fernandu je dosuđen faul, on se bunio i tvrdi da je bilo greške u koracima prije toga, sudija Difala je došao i opomenuo ga, a Gos je poentirao - 4:3 za Žalgiris. U pitanju je bila dama koja sudi ovaj meč - Vasiliki Caruka.

19 : 08 2' - Promijenjena je odluka Sudije su poslije gledanja snimka odlučile da je lopta za Žalgiris, tako da je "čelendž" domaćeg tima bio uspješan - 3:2 za Partizan.

19 : 08 2' - "Čelendž" Žalgirisa Brazdeikis je poentirao, a poslije toga je Miltonu Gos izbio loptu, sudija Difala je pokazao da je lopta za Partizan, ali je uslijedio "čelendž" domaćeg tima i sudije pregledaju snimak - 3:2 za Partizan.

19 : 05 2' - Bonga za tri Veoma dobar napad Partizana, Bonga je ostao sam na šutu za tri i pogodio - 3:0.

19 : 05 1' - Meč je počeo Meč u Kaunasu je počeo, prvi napad imao je Partizan, ali nije uspio da uputi šut za 24 sekunde.

19 : 04 Petorka Partizana Ovako izgleda startna petorka Partizana: Vašington, Milton, Braun, Bonga, Fernando

18 : 56 Igrači Partizana su spremni Košarkaši Partizana su spremni za meč u Kaunasu. 'Ajmo crno-beli!⚫️⚪️#KKPartizan#EuroLeaguepic.twitter.com/OwdgY7ikmL — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)December 19, 2025

18 : 55 Meč uskoro počinje Meč u Kaunasu počinje u 19 časova. ✊⚫️⚪️#KKPartizan#EuroLeaguepic.twitter.com/hu85G5XjEC — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)December 19, 2025

18 : 42 "Pristup mora da bude drugačiji" Izvor: MN PRESS Uoči meča je Mirko Ocokoljić pričao da pristup Partizana u Kaunasu mora da bude drugačiji od meča sa Virtusom. "Očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv tima koji ima odlične litvanske košarkaše uz grupu stranih igrača predvođenih, prije svega, Najdželom Vilijams-Gosom, Silvanom Franciskom i Mozesom Rajtom. To je ekipa koja je bila najveće iznenađenje na samom startu Evrolige. Ipak, juče su odigrali nešto slabiju utakmicu, slično kao i mi. Što se nas tiče, moramo da vidimo gdje smo griješili i da pristup utakmici bude drugačiji u odnosu na sinoćnji meč", rekao je Ocokoljić.

18 : 25 Ko je sve ostao u Beogradu? Izvor: MN PRESS Pored Tajrika i već od ranije povrijeđenih Karlika Džounsa i Alekseja Pokuševskog, u Kaunas nije otišao ni Mika Murinen.

17 : 56 Džabari Parker je u timu Džabari Parker otputovao je sa ekipom u Kaunas i biće u konkurenciji za meč sa Žalgirisom. Možda će vas zanimati Košarka | Pre 10 h "Pričao sam sa Džabarijem Parkerom": Ocokoljić mu prenio šta svi u Partizanu očekuju od njega

17 : 51 Nema Tajrika Džounsa Tajrik Džouns požalio se na povredu u duelu sa Virtusom i uprkos tome što na pregledima nije ustanovljeno da postoji problem, nije otputovao sa timom u Kaunas. Možda će vas zanimati Košarka | Pre 22 h Ne igra za Partizan zbog povrede koja se ne vidi: Ljekari odveli Tajrika Džounsa na snimanje, stigli rezultati