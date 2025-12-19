logo
Žalgiris - Partizan uživo: Crno-bijeli u ogromnom minusu u Kaunasu
0

Žalgiris - Partizan uživo: Crno-bijeli u ogromnom minusu u Kaunasu

Partizan gostuje Žalgirisu u 17. kolu Evrolige i pokušaće da napravi iznenađenje u Kaunasu.

Partizan gostuje Žalgirisu u Kaunasu i pokušaće da se iskupi navijačima za ubjedljiv poraz od Virtusa u Areni. Na ovom meču trener Mirko Ocokoljić ne može da računa na Tajrika Džounsa, ali je u timu Džabari Parker koji nije odigrao ni sekund u prošlom meču.

Dešavanja sa utakmice pratite na MONDU.

19:45

20' - Poluvrijeme i ogroman minus Partizana

Završeno je prvo poluvrijeme, Žalgiris ima ubjedljivu prednost protiv Partizana poslije 20 minuta igre - 53:30.

19:42

19' - Žalgiris na "+21"

Lo pogađa uz zvuk sirene, Žalgiris ima "+21" u Kaunasu - 48:27.

19:41

18' - Brazdeikis bolji od Parkera

Dosuđena je "mrtva lopta", a Brazdeikis je nadskočio Parkera i obezbijedio napad za domaći tim poslije čega je Rajt zakucao preko Vašingtona - 46:27 za Žalgiris.

19:41

17' - Osetkovski promašuje cijeli koš

Loše dodavanje za Parkera, a poslije auta Osetkovski šutira za tri i promašuje cijeli obruč. Vašington poentira - 42:27 za Žalgiris.

19:37

16' - Ocokoljić hitno reaguje

Vašington gubi loptu, Gos pogađa zicer pod košem, a Ocokoljić reaguje tajm-autom - 42:25 za Žalgiris.

19:37

15' - Rajt i Osetkovski

Laki poeni za Rajta na jednoj strani, pa je Osetkovski bio polovičan sa linije penala - 38:25 za Žalgiris.

19:32

14' - Osetkovski promašuje zicere

Kalates je pronašao Osetkovskog u reketu, a Dilan je imao dva zicera na obruču, nijedan nije iskoristio - 36:22 za Žalgiris.

19:31

13' - Serija Vašingtona

  Žalgiris je izgubio loptu zbog lošeg izvođenja ispod koša, a Vašington je dao trojku, pet poena u nizu za njega - 33:20 za Žalgiris.

19:30

12' - Poeni Vašingtona iz teške pozicije

Vašington je krenuo na prodor i iz teške pozicije je uspio da poentira - 31:17 za Žalgiris.

19:29

12' - Greška u koracima Parkera

Sliva je bio polovičan sa penala, a na drugoj strani je Parker očekivao faul, umjesto toga je pokazano da je napravio grešku u koracima - 29:15 za Žalgiris.

19:27

11' - Parker je u igri

U posljednjim sekundama prve dionice je Džabari Parker ušao u igru, sa njim će Partizan pokušati da smanji zaostatak - 28:15.

19:23

10' - Kraj prve četvrtine

Završena je prva četvrtina, Žalgiris vodi poslije prvih 10 minuta i to tako što je Gos dao koš pod faulom i realizovao dodatno slobodno bacanje - 28:15.

19:22

9' - Poništen koš Brauna

Rajt je dao dodatno bacanje, a Braun je poentirao, sudije su pokazale da je prije toga isteklo vrijeme za napad i koš je poništen. Žalgiris je preko Loa stekao prvo dvocifreno vođstvo - 23:13.

19:19

9' - Rajt pod faulom

Rajt poentira pod faulom Brauna. Ocokoljić traži minut odmora prije dodatnog slobodnog bacanja centra Žalgirisa - 20:13.

19:19

8' - Poentira Bonga

Dobara napad Partizana i poeni Bonge, a onda Lo pogađa - 18:13 za Žalgiris.

19:19

7' - Ušao Osetkovski

Rajt je pogodio pod faulom, dao dodatno bacanje, a Osetkovski je zamijenio Fenranda - 16:11 za Žalgiris.

19:17

7' - Poeni Miltona

Milton uz malo sreće dolazi do poena - 13:11 za Žalgiris.

19:16

6' - Brazdeikis preko Brauna

Brazdeikis postiže svoj šesti poen na meču, poentira preko Brauna, a Fernando onda zakucava - 11:9 za Žalgiris.

19:12

5' - Oba tima se žale na odluke sudija

Oba tima se za sada žale na pojedine odluke sudija, tako je Vašington uložio protest jer nije suđena silazna putanja kada ga je Rajt blokirao, pa se Gos bunio što je dosuđen faul. Sliva je potom dao trojku za vođstvo Žalgirisa - 9:7.

19:10

4' - Trojka Brauna

  Sterling Braun daje trojku, Francisko promašuje, a onda Braun pravi grešku u koracima - 6:4 za Partizan.

19:10

3' - Bruno se žali na odluku sudije

Fernandu je dosuđen faul, on se bunio i tvrdi da je bilo greške u koracima prije toga, sudija Difala je došao i opomenuo ga, a Gos je poentirao - 4:3 za Žalgiris. U pitanju je bila dama koja sudi ovaj meč - Vasiliki Caruka.

19:08

2' - Promijenjena je odluka

Sudije su poslije gledanja snimka odlučile da je lopta za Žalgiris, tako da je "čelendž" domaćeg tima bio uspješan - 3:2 za Partizan.

19:08

2' - "Čelendž" Žalgirisa

Brazdeikis je poentirao, a poslije toga je Miltonu Gos izbio loptu, sudija Difala je pokazao da je lopta za Partizan, ali je uslijedio "čelendž" domaćeg tima i sudije pregledaju snimak - 3:2 za Partizan.

19:05

2' - Bonga za tri

Veoma dobar napad Partizana, Bonga je ostao sam na šutu za tri i pogodio - 3:0.

19:05

1' - Meč je počeo

Meč u Kaunasu je počeo, prvi napad imao je Partizan, ali nije uspio da uputi šut za 24 sekunde.

19:04

Petorka Partizana

Ovako izgleda startna petorka Partizana:

Vašington, Milton, Braun, Bonga, Fernando

18:56

Igrači Partizana su spremni

Košarkaši Partizana su spremni za meč u Kaunasu.

18:55

Meč uskoro počinje

Meč u Kaunasu počinje u 19 časova.

18:42

"Pristup mora da bude drugačiji"

  Uoči meča je Mirko Ocokoljić pričao da pristup Partizana u Kaunasu mora da bude drugačiji od meča sa Virtusom.

"Očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv tima koji ima odlične litvanske košarkaše uz grupu stranih igrača predvođenih, prije svega, Najdželom Vilijams-Gosom, Silvanom Franciskom i Mozesom Rajtom. To je ekipa koja je bila najveće iznenađenje na samom startu Evrolige. Ipak, juče su odigrali nešto slabiju utakmicu, slično kao i mi. Što se nas tiče, moramo da vidimo gdje smo griješili i da pristup utakmici bude drugačiji u odnosu na sinoćnji meč", rekao je Ocokoljić.

18:25

Ko je sve ostao u Beogradu?

  Pored Tajrika i već od ranije povrijeđenih Karlika Džounsa i Alekseja Pokuševskog, u Kaunas nije otišao ni Mika Murinen.

17:56

Džabari Parker je u timu

Džabari Parker otputovao je sa ekipom u Kaunas i biće u konkurenciji za meč sa Žalgirisom.

17:51

Nema Tajrika Džounsa

Tajrik Džouns požalio se na povredu u duelu sa Virtusom i uprkos tome što na pregledima nije ustanovljeno da postoji problem, nije otputovao sa timom u Kaunas.

17:50

Dobro došli

Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

