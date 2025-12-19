"Pričao sam sa Džabarijem Parkerom": Ocokoljić mu prenio šta svi u Partizanu očekuju od njega

Trener Partizana obavio razgovor sa nezadovoljnim Amerikancem.

Kao i kod Željka Obradovića, Partizanovo najzvučnije pojačanje Džabari Parker ne igra ni kod novog trenera, Mirka Ocokoljića. Protiv Zvezde i FMP-a igrao je samo u prvom dijelu, a u teškom porazu protiv Virtusa nije ni ulazio, odlukom šefa stručnog štaba.

Pred meč protiv Žalgirisa u Kaunasu u petak od 19 časova, Ocokoljić je rekao da je obavio razgovor sa Parkerom.

"Pričao sam malo sa njim i iskreno se nadam da će imati dobar pristup. To svi očekujemo od njega", kazao je Partizanov trener, a prenio Mozzart sport.

Obavio je razgovor i sa ostatkom tima - grupno.

"Zadovoljan sam sastankom koji je trajao duže nego što sam planirao, kao i treningom. Žao mi je što nismo trenirali u velikoj sali jer je bila zauzeta, to bi nam više prijalo, ali nema žaljenja."

Šta očekuje od utakmice koja dolazi manje od 48 sati poslije Partizanovog brodoloma u Beogradskoj areni?

"Možda će zvučati čudno, ali ja sam optimističan. Analizirali smo utakmicu protiv Virtusa i igrači su shvatili da je način na koji smo igrali - nedopustiv. Nadam se da ćemo izaći sa mnogo boljom energijom i vjerujem u reakciju ekipe", rekao je Ocokoljić.

Šta je Ocokoljić rekao o Džabariju poslije Virtusa?

Partizanov trener nije ostavio ni djelić sumnje oko razloga zbog kojeg Džabari Parker nije igrao protiv Italijana. Njegov trud i doprinos očigledno nisu dovoljni.

"Isključivo je moja odluka da Džabari Parker ne igra ovu utakmicu, to je moj utisak zbog onoga što sam vidio na treningu. Mislim da ne bi trebalo mnogo da objašnjavam", rekao je tom prilikom Ocokoljić.

"Jedan sam od najboljih u Evropi, hoću da igram"

I Džabari Paker je veoma nezadovoljan trenutnom situacijom i pričao je o tome u Beogradskoj areni.

"Najvažnije je da igram, zar ne? Znate kako igram, znate da sam jedan od najboljih igrača u Evropi i to je razlog zašto sam ovdje. Tamo gdje mogu da igram – tamo želim da budem. Ako je to ovdje, ako je negdje drugdje, moram da razmišljam o svojoj budućnosti. Profesionalac sam i sutra moram da dođem na posao bez obzira na situaciju", kazao je Amerikanac.

U međuvremenu, u četvrtak je Partizan vodio Tajrika Džounsa na snimak povrede magnetnom rezonancom, ali nezvanično, nije utvrđeno u čemu je problem sa njegovim nogama.