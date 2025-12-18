"Želim da igram - ovdje ili negdje drugdje": Džabari Parker zna da Partizan hoće da ga se riješi

Košarkaš Partizana Džabari Parker u meču protiv Virtusa nije odigrao ni minut, a poslije susreta govorio je o odluci trenera da ne uđe na teren.

Najplaćeniji igrač Partizana i svakako najzvučnije pojačanje crno-bijelih Džabari Parker nije proveo ni minut na parketu u susretu protiv Virtusa. Trener Mirko Ocokoljić bio izričiti po pitanju bivšeg igrača Barselone - ono što je pokazao na treningu nije bilo dovoljno za ulazak na parket. Međutim, Parker je drugačijeg mišljenja.

Nakon što nije dobio priliku, Parker je govorio za medije u Beogradskoj areni. Tom prilikom je rekao: "Izgubili smo. Nije u pitanju moja situacija, već tim. Ovo je poraz ekipe", započeo je Parker.

Mirko Ocokoljić bio je jasan po pitanju igre najplaćenijeg pojačanja, a Parker je na to samo kratko rekao: "Bila je to njegova odluka i tu se sve završava", bio je izričit.

Kad su u pitanju osjećanja, njih je ostavio po strani. Umjesto toga, Parker je rekao: "Profesionalac sam. Ide sljedeća utakmica. Jedan meč neće odrediti našu sezonu, zato moramo da se saberemo, da se vratimo jači i da počnemo da pobjeđujemo u gostima", rekao je Džabari poslije bolnog poraza.

Šta Parkera najviše brine? Parker nije proveo ni sekund na terenu, a izazvao je veliko interesovanje javnosti. Poprilično ironično, to je i bio odgovor na njegovo pitanje: "Ono što me brine jeste to što vi razgovarate sa mnom. Zašto sam ja toliko važan? Nisam igrao u ovoj utakmici, samo sam bodrio igrače. Nisam igrao, tako da fokus ne bi trebalo da bude na meni, već na momcima koji su bili na terenu. Ja želim da ih podržim", rekao je Parker.

"Hoću da igram, ovdje ili negdje drugdje"

Još na početku sezone govorilo se o potencijalnom odlasku Džabarija Parkera. Njegov doprinos ekipi od samog starta nije zadovoljavao tim. Međutim, Parker i dalje vjeruje u sebe i tvrdi - želi da igra košarku ma gdje to bilo. "Najvažnije je da igram, zar ne? Znate kako igram, znate da sam jedan od najboljih igrača u Evropi i to je razlog zašto sam ovdje. Tamo gdje mogu da igram – tamo želim da budem. Ako je to ovdje, ako je negdje drugdje, moram da razmišljam o svojoj budućnosti. Profesionalac sam i sutra moram da dođem na posao bez obzira na situaciju", rekao je Parker koji tvrdi da nije razgovarao sa trenerom prije utakmica o odluci da ne zaigra protiv Virtusa.

Sve glasnije se govori o dolasku španskog trenera Đoana Penjeroje, možda bi poznato lice moglo da promijeni ritam bivšeg igrača Barselone. "On vjerovatno ima svoju filozofiju. Igrali smo protiv Barselone prije nekoliko dana, tako da će on imati svoje ideje i držaće se njih", rekao je Parker.

