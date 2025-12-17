Navijači Partizana skandirali "Uprava napolje" i "Ostoja odlazi": Igrači izviždani nakon poraza od Virtusa

Navijači Partizana su sa tribina nakon poraza od Virtusa uputili poruke upravi kluba i predsjedniku Ostoji Mijailoviću. Igrači su izviždani, a neki navijači su meč napustili ranije.

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio od Virtusa na svom terenu 86:68 i na kraju utakmice smo čuli gnjevne povike sa tribina "Beogradske arene". Nakon desetog poraza u Evroligi ove sezone čuli su se povici protiv uprave kluba na tribinama.

"Uprava napolje" čulo se sa tribina, a kritika nije bio pošteđen ni predsjednik kluba Ostoja Mijailović jer se čulo "Ostoja odlazi". Virtus je prekinuo seriju pobjeda crno-bijelih i ostao je Partizan u donjem dijelu tabele Evrolige, a igrači su po izlasku sa terena dobili zvižduke od strane navijača. Poslušajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:24 Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je na početku ove sezone krenuo sa velikim ambicijama, ali za sada se bar u Evroligi ne dešavaju očekivani rezultati. Poslije 16 kola crno-bijeli imaju šest pobjeda i čak 10 poraza i statističari daju minimalne šanse ekipi da se nađe u doigravanju Evrolige.

Navijači su pokazali razočaranost jednom od slabijih partija tima od početka sezone i tako što su napustili meč prije kraja utakmice. Pogledaj kako je dio navijača Partizana napustio svoja mjesta u "Areni":