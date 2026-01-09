logo
"Da je imao Jokićevu glavu, ko zna gdje bi stigao": Đurović žali što je Nedović otišao iz Zvezde

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Vlade Đurović hvalio je Nemanju Nedovića i istakao da je trebalo da ostane u Zvezdi i da je očekivao veću karijeru za njega.

Vlade Đurović nahvalio Nemanju Nedovića Izvor: MN Press/Printscreen/Arena sport

Nemanja Nedović odigrao je simultanku u dresu Monaka i donio pobjedu francuskom timu u Valensiji (101:92). Srpski košarkaš je za 12 minuta ubacio 16 poena, uz sjajan šut (2/3 za dva, 4/5 za tri). Uz to je imao 3 asistencije i 2 skoka. O njegovoj partiji pričao je Vlade Đurović.

"Da je Nedović ostao u Zvezdi, mogao je još da pomogne", počeo je Đurović u studiju "Arene sport".

Poslije kratke pauze je nastavio da priča o Nemanji i njegovoj sjajnoj partiji u Španiji. Posebno je primijetio jedan detalj.

"Mijenjao sam kanale i vidio kada je vezao tri trojke. Njegov izlazak sa terena mi je sve pokazao. Igrači svi su skočili, mahali peškirom, grlili ga i ljubili. Biće prihvaćen sada kao dio njih, do sada nije bio. Kada je došao, nikome nije smetao, ali sada poslije ove predstave mislim da će se promijeniti potpuno i da će Spanulis drugačije da ga gleda."

"Da je Nemanja imao Jokićevu glavu..."

Nedović je u karijeri igrao za Crvenu zvezdu, Lijetuvos Rita, Golden Stejt, Valensiju, Unikahu, Armani, Panatinaikos i Monako. Iskusni trener vjeruje da je mogao još vioše.

"Da je imao Jokićevu glavu, gde bi stigao sa onim kvaliftetima fizičkim i šutem i thenikom koje ima. Ima prodor, zakucava, ima sve. Glava ga je kočila. Mislim da je sada prihvaćen. I bilo mi je drago", zaključio je Vlade Đurović.

