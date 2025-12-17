logo
Partizan daleko od mjesta koje vodi u plejof Evrolige: Pogledajte tabelu nakon poraza od Virtusa u Beogradu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan je poražen od Virtusa na meču u Beogradu i ostao je u donjem dijelu tabele, daleko od mjesta koja vode u doigravanje.

Tabela Evrolige nakon poraza Partizana od Virtusa Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Košarkaši Partizana poraženi su na svom terenu od Virtusa u 16. kolu Evrolige i nisu uspeli da se priključe timovima u gornjem dijelu tabele. Ostali su na šest pobjeda crno-bijeli i sada su sa deset poraza na diobi 14. mesta sa Makabijem i Anadolu Efesom.

Efes je pobijedio u svom meču na debiju Pabla Lasa na klupi, a ovaj poraz ostavlja Partizan na tri pobjede daleko od Olimpije iz Milana, Real Madrida, Crvene zvezde, Fenerbahčea i Monaka.

To su ekipe koje se nalaze na mjestima koje vode u doigravanje u Evroligi ove sezone, a za sada nije Partizan blizu nekog od tih mjesta. Pogledajte tabelu Evrolige: 



Standings provided by Sofascore

Na posljednjem meču večeri u Evroligi Baskonija je na putu da savlada Monako i da se takođe digne na šest pobjeda i deset poraza koliko imaju i crno-bijeli. 

Tagovi

KK Partizan Evroliga Virtus Bolonja

