Zvižduci za Žarka Paspalja na meču Partizan - Virtus!

Navijači Partizana zviždali su legendarnom košarkašu crno-bijelih Žarku Paspalju, koji je odnedavno novi sportski direktor kluba.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pred meč sa Virtusom u Evroligi navijači Partizana zviždali su Žarku Paspalju. Legendarni košarkaš crno-bijelih od skora je novi sportski direktor kluba nakon što je Zoran Savić napustio tu funkciju.

Paspalj je nedavno na konferenciji za medije kluba imao prvo izlaganje otkako je došao na to mjesto, a od njega se očekuje da riješi prvenstveno pitanje sljedećeg trenera Partizana. Pogledajte i poslušajte kako je dočekan:

Žarko Paspalj je karijeru počeo u Budućnosti, a onda je prešao u Partizan i nakon tri sezone je otišao u NBA. Odigrao je još jednu sezonu u Partizanu, a onda je nastupao sa velikim uspjehom za Olimpijakos, Panatinaikos i Panionios. Igračku karijeru završio je u Virtusu 1998. godine.

Na početku utakmice pozdravio se sa Duškom Ivanovićem, trenerom Virtusa. Pogledajte i to:

Pogledajte 00:17 Žarko Paspalj na meču sa Virtusom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

