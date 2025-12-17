Partizan je poražen od Virtusa u Beogradskoj areni.
Partizan je poslije dvije pobjede u Evroligi doživio vrlo bolan poraz, Virtus je u Beogradskoj areni slavio 86:68 i tako treći put zaredom pobijedio crno-bijele na gostovanju. Crno-bijeli su dobro startovali, ali su, kao po običaju, doživjeli veliki pad u igri i još jednom potvrdili da sa ovakvim oscilacijama tokom meča, nemaju velike šanse za bilo kakav trijumf.
Partizan je vrlo dobro započeo meč, potom posustao i tako ukrug. Vidjeli su se ozbiljni usponi i padovi tokom meča, a naročito veliki problem za izabranike Mirka Ocokoljića bili su minuti kada Nik Kalates nije bio na terenu. Uz to, Partizan je za prvih 20 minuta izgubio 10 lopti, u poprilično nevjerovatnim situacijama tokom utakmice.
Dok je Grk bio na terenu, igra Partizana izgledala je mnogo bolje, uz smislene akcije i razigravanje ekipe. Osjetan pad crno-bijeli su doživjeli kad je Kalates morao van terena zbog umora i baš u tim momentima Morgan je bio lider Virtusa i sa Akeleom i Vildozom došao do serija 10:0 za vođstvo 40:37 na poluvremenu.
Činilo se da će Partizan na početku drugog dijela utakmice vratiti momentum na svoju stranu, ali to se nikako nije desilo...
Crno-bijeli su tonuli sve dublje i kad bi uspjeli da se vrate u susret, izabranici Duška Ivanovića pronalazili su način da ponovo uvećaju razliku. U tim momentima ključna je bila uloga Alstona koji je ubacio čak tri trojke, dok je u Nijang u finišu treće četvrtine vezao seriju 6:0, a pomogao je i Morgan za velikih 63:52 za Virtus.
I sigurno su se navijači nadali preokretu kao protiv Crvene zvezde, ali on se nije dogodio. Virtus je korz serije dolazio do veće razlike, a crno-bijeli su ostajali bez odgovora. Ovakvo izdanje Partizana izazvalo je i nezadovoljstvo sa tribina, pa su navijači u finišu meča poslali poruku upravi kluba i predsjedniku Partizana.
Kraj, Partizan je poražen 86:68
39' Partizan na pragu poraza
84:63 za Virtus. Crno-bijeli nisu uspjeli da se vrate u meč i sad su na pragu poraza.
36' Crno-bijeli imaju sve manje šansi!
Edvards je gotovo zapečatio sudbinu Partizana u ovom meču. Pogodio je trojku iz teške pozicije i uvećao prednost svog tima. Sad je 77:61 za Virtus.
35' Partizan mora do poena!
72:59 za Virtus. Bonga je napravio faul, ali crno-bijeli imaju još jedan mali faul. Braun je pokušao da dođe do poena na drugoj strani, ali je isteklo vrijeme i crno-bijeli su propustili važnu priliku da smanje zaostatak.
34' Vašington pogađa
72:59 za Virtus. Vašington je pogodio sa poludistance. Partizan se odbranio u narednom napadu, ovo je jako važno.
33' Kalates donosi poene
72:57 za Virtus. Kalates je pogodio za Partizan, ali je onda Vašington na drugoj strani napravio faul.
31' Novi poeni Virtusa
Smailagić je pogodio trojku, a onda je i Heket poentirao i klupa Partizana je morala da reaguje. Virtus vodi 68:52.Izvor: MN PRESS
Kraj treće četvrtine, Partizan gubi 63:52
Crno-bijeli nikako da pronađu ritam, u posljednju dionicu ulaze za dvocifrenim zaostatkom.
29' Partizan ponovo stao!
60:52 za Virtus. Klupa Partizana pozaval je minut odmora jer su igrači ponovo stali! Virtus ima "plus" 8 i vezao je seriju preko Nijanga od 6:0
26' Alston ponovo za tri
54:50 za Virtus. Alston je ponovo pogodio trojku, iako je Partizan igrao poprilično čvsrtu odbranu. Partizan je u narednom napadu ostao bez poena, pošto je Tajrik promašio zicer, a onda je Braun napravio faul na drugoj strani.
25' Razmjena trojki
Alston je pogodio za tri poslije Marinkovića, a onda je i Braun uzvratio. Sada je 49:48 za Virtus.
24' Kalates na terenu, ali...
43:42 za Virtus. Kalates je ušao na parket, ali je Marinković napravio faul u napadu nad Edvardsom. Dodatno začuđava to što je faul sviran dok je Marinković postavljao blok i dok nije imao loptu u rukama, čitava situacija izazvala je veliko nezadovoljstvo navijača.
24' Novi poeni za Virtus
46:42 za Virtus. Tajrik je izblokirao Edvardsove nove poene ispod koša, ali je Virtus uspio da dođe do trojke preko Alstona
21' Tajrik u problemu sa faulovima
43:39 za Virtus. Tajrik Džouns napravio je treću ličnu grešku na startu poluvremena. Milton je uspio da dođe do poena.
Tajrik na terenu
Tajrik Džouns zagrijava se za drugo poluvijreme, nakon što je napustio parket prije isteka druge četvrtine.Izvor: MN PRESS
Strijelci
Partizan: Milton 2, Vašington 9, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković 1, Braun 8, Bonga 7, Lakić, Parker, Fernando 8, Kalates 2, Džouns
Virtus: Vildoza 1, Edvards 11, Pajola 2, Nijang 2, Smailagić 2, Alston 2, Heket 3, Morgan 9, Dijara, Džalou 2, Dijuf 4, Akele 2
Poluvrijeme, Partizan gubi 40:37
Partizan nije uspio doći do poena 10 sekundi prije kraja druge četvrtine. Očigledno je da bez Kalatesa crno-bijeli ne funkcionišu.
20' Tajm-aut za Partizan
Mirko Ocokoljić zatražio je minut odmora nakon što je Virtus preokrenuo u finišu
20' Partizan gubi
40:37 za Virtus. Morgan je iznudio faul i sa linije penala je pogodio oba puta. Prije toga, Tajrik je napustio teren i otišao u svlačionicu.
19' Virtus na "minus" 1
37:36 za Partizan. Virtus je preko Morgana uspio da smanji zaostatak, a onda ponovo, ponovo izgubi loptu u napadu...
18' Virtus smanjuje, loša igra Partizana
37:34 za Virtus. Partizan nije uspio da poentira, ali važno je napomenuti i da je Kalates napustio teren, a Milton ušao umjesto njega. Virtus je poentirao preko Morga,a a Partizan opet u narednom napadu nije uspio da poentira.
16' Ponovo Kalates!
37:30 za Partizan. Grk je išao na polaganje, nakon što je poveo napad Partizana, a onda je na drugoj strani Heket došao do poena, pa je Fernando uzvratio ispod koša.
16' Vašington za tri!
33:27 za Partizan. Nik Kalates ne prestaje da oduševljava, vrši pritisak na obje strane terena! Nakon promašene trojke bio je vrlo važan igrač u reketu, Partizan je uspeo da dođe do posjeda, a onda je Vašington pogodio trojku.
15' Zakucavanje Fernanda!
30:27 za Partizan. Fernando je postigao šesti poen - ponovo iz zakucavanja. Partizan i dalje vodi, a Kalates je još jednom pokazao umijeće, tako što je pronašao centra u pravom trenutku
13' Novi poeni Vašingtona
26:24 za Partizan. Vašington se dobro pozicionirao ispod koša, dok ga je Kalates pronašao i dodao mu loptu za nove poene i vođstvo Partizana.
13' Partizan izjednačio
24:24 Braun je postigao novu trojku, a onda je Vašington pogodio i izjednačio! Klupa Virtusa je zatražila minut odmora
Kraj, prve četvrtine 24:19 za Virtus
Gosti su preokrenuli u završnici, nakon što je Partizan neshvatljivo gubio lopte.
10' Virtus ponovo vodi
22:19 za Virtus. Pajola je ukrao loptu i došao do koša Partizana i poentirao.
9' Marinković na liniji penala
19:18 za Partizan. Kapiten Partizana iznudio je faul - prvi put je pogodio, drugi promašio, ali se Partizan izborio za posjed, mada nije uspio da profitira, pošto je Virtus ukrao loptu, još jednu. Morgan je ušao na teren za gostujuću ekipu.
7' Smailagić na zakucavanju
14:13 za Virtus. Bivši igrač se "prošetao" kroz reket Partizana i lako zakucao. Kalates je ušao na teren, a Milton izašao.
6' Partizan gubi
9:8 za Virtus. Nakon tajm-auta, Partizan je uspio da se odbrani, ali je Marinković loše izveo loptu, tako da ju je Virtus ukrao, a onda je Edvards pogodio trojku.
4' Trojka Brauna
Sterling Braun je pogodio trojku, Partizan sada vodi 8:4
2' Partizan vodi
4:2 za Partizan! Crno-bijeli su započeli meč sa dva zakucavanja Bruna Fernanda.
Vatren doček
Džabari Parker je dobio zvižduke od navijača Partizana, dok je Alen Smailagić dočekan aplauzom u Beogradskoj areni
Sastavi
Partizan: Milton, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, , Marinković, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates, Džouns
Virtus: Vildoza, Edvards, Pajola, Nijang, Smailagić, Alston, Heket, Morgan, Dijara, Džalou, Dijuf, Akele
Tabela Evrolige
Partizan mora da nastavi niz
Partizan je vezao četiri pobjede - dvije u ABA ligi i dvije u Evroligi - i sada je pred njima novi izazov. Domaćin će igrati protiv dima Duška Ivanovića, a Virtus je na poziciji iznad Partizana sa skorom 6-9. Partizan je u posljednjem meču elitnog takmičenja slavio protiv Crvene zvezde, a onda je pobijedio i FMP u 10. kolu ABA lige.
Dobro došli!
Partizan dočekuje Virtus u Beogradskoj areni u 16. kolu Evrolige. Susret je na programu u 20.30 sati, a dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.