Partizan je poražen od Virtusa u Beogradskoj areni.

Partizan je poslije dvije pobjede u Evroligi doživio vrlo bolan poraz, Virtus je u Beogradskoj areni slavio 86:68 i tako treći put zaredom pobijedio crno-bijele na gostovanju. Crno-bijeli su dobro startovali, ali su, kao po običaju, doživjeli veliki pad u igri i još jednom potvrdili da sa ovakvim oscilacijama tokom meča, nemaju velike šanse za bilo kakav trijumf.

Partizan je vrlo dobro započeo meč, potom posustao i tako ukrug. Vidjeli su se ozbiljni usponi i padovi tokom meča, a naročito veliki problem za izabranike Mirka Ocokoljića bili su minuti kada Nik Kalates nije bio na terenu. Uz to, Partizan je za prvih 20 minuta izgubio 10 lopti, u poprilično nevjerovatnim situacijama tokom utakmice.

Dok je Grk bio na terenu, igra Partizana izgledala je mnogo bolje, uz smislene akcije i razigravanje ekipe. Osjetan pad crno-bijeli su doživjeli kad je Kalates morao van terena zbog umora i baš u tim momentima Morgan je bio lider Virtusa i sa Akeleom i Vildozom došao do serija 10:0 za vođstvo 40:37 na poluvremenu.

Činilo se da će Partizan na početku drugog dijela utakmice vratiti momentum na svoju stranu, ali to se nikako nije desilo...

Crno-bijeli su tonuli sve dublje i kad bi uspjeli da se vrate u susret, izabranici Duška Ivanovića pronalazili su način da ponovo uvećaju razliku. U tim momentima ključna je bila uloga Alstona koji je ubacio čak tri trojke, dok je u Nijang u finišu treće četvrtine vezao seriju 6:0, a pomogao je i Morgan za velikih 63:52 za Virtus.

I sigurno su se navijači nadali preokretu kao protiv Crvene zvezde, ali on se nije dogodio. Virtus je korz serije dolazio do veće razlike, a crno-bijeli su ostajali bez odgovora. Ovakvo izdanje Partizana izazvalo je i nezadovoljstvo sa tribina, pa su navijači u finišu meča poslali poruku upravi kluba i predsjedniku Partizana.