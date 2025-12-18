"Ne zanimaju me zvižduci navijača": Sterling Braun zabranio jedno pitanje

Sterling Braun prvo je rekao da ga ne zanimaju zvižduci navijača Partizana, a nedugo poslije toga je poručio da može da odgovara samo na pitanja vezana za sam meč.

Partizan je poslije serije pobjeda doživio poraz i to dosta ubjedljiv. U Areni je Virtus slavio (86:68), a navijačima je to teško palo. Ispratili su igrače u svlačionicu zvižducima. Sterling Braun dao je izjavu za dvije grupe novinara, prvo za one koji imaju dozvolu da budu ispred svlačionice i tu je odgovorio na pitanje o zvižducima.

"Stvarno me ne zanima šta navijači govore kada su u pitanju zvižduci", kratko i jasno je poručio Braun.

Poslije te izjave je otišao na tuširanje i posljednji je izašao iz svlačionice, malo prije ponoći i tada je pristao da stane i grupi novinara koja je čekala u hodniku. Imao je jedan uslov prije nego što je stao, rekao je da može, ali samo ako pitanja budu direktno vezana za meč i tako je odmah stavio do znanja da neće pričati o dešavanjima koja su uslijedila i o zvižducima.

"Teško je dobiti meč u kom imate 20 izgubljenih lopti, ja sam imao četiri. Oni su to iskoristili, pogađali. Bilo je teško za nas i u napadu, upali smo u 'rupu'", izgovorio je Braun.

"Moramo da donosimo bolje odluke"

Partizanu se ponavljaju iste greške iz meča u meč, dozvoljavaju ekipama da naprave seriju. Tako je Virtus imao seriju od 16:0 i od rezultata 54:52 je stekao nedostižnu prednost (70:52).

"Moramo da donosimo bolje odluke sa loptom, da pratimo plan igre, bolja odbrana. Miks nekih stvari koje moramo da uradimo da bismo spriječili rivale da naprave takve serije."

Dvejn Vašington je istakao da je ekipa igrala bez energije u drugom dijelu, sa čim se složio i njegov saigrač.

"Da, rekao bih da smo dozvolili da naš napad diktira odbranu. Nismo igrali sa istim entuzijazmom koji smo imali u prvom poluvremenu. Mogli smo da okrenemo, imali smo dijelove kada smo se vraćali, pa smo poklanjali lopte."

Krilni košarkaš crno-bijelih je uvjeren da će sve da bude u redu u Kaunasu na meču protiv Žalgirisa koji se igra već u petak.

"Biće veoma teško, ali smo spremni. Nije mi prvi put da igram tamo, Šejku Miltonu je možda prvi put. Bićemo spremni za meč", zaključio je Braun.

