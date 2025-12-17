logo
"Moram to ponovo da kažem": Ocokoljić poslije debakla ponavlja iste riječi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan je poražen od Virtusa i na taj način crno-bijeli su završili niz pobjeda u Evroligi.

Ocokoljić nakon poraza od Virtusa Izvor: Screenshot/YouTube/@bcpartizantv

Partizan je završio niz pobjeda, nakon što je od Virtusa doživio poraz u Evroligi. Trener crno-belih Mirko Ocokoljić je poslije jako lošeg izdanja svog tima govorio o utakmici. Tik poslije same utakmice trener je najprije poželio da se izvini navijačima zbog neočekivanog izdanja Partizana.

"Da mogu da promijenim nešto sigurno bih to uradio. Napravili smo mnogo grešaka, izgubljenih lopti. Dali smo im samopouzdanje. Dali su lake poene i poslije je bilo teško igrati. Sve su to igrači koji su davali poene. Izvinjavam se navijačima zbog nekih stvari defanzivno, a i ofanzivno", rekao je Mirko Ocokoljić.

"Igrali smo zaista lošu utakmicu, Virtus je igrao dobru, čestitam ekipi i treneru. Problem je bio u našem timu, našem zalaganju, imali smo mnogo izgubljenih lopti, može da se napravi veliki broj izgubljenih lopti, ali oni su nas za svaku od njih kažnjavali. Imali smo svega pet slobodnih bacanja, što govori o tome da nismo bili agresivni u napadu. Govorili smo kako treba igrati protiv njih, ali ništa od toga nismo sproveli u djelo. Kao što sam rekao izvinjavam se navijačima zbog ovog izdanja", rekao je na konferenciji za medije poslije poraza Partizana. 

"Rekao sam igračima da mora maksimalno koncentrisani da uđu u meč, jer četiri pobede koje smo imali pre toga se brišu. Moraću da pogledam utakmicu, mnogo stvari je bilo loše. Od momenta kad smo vodili 37:31, kao da se nešto ugasilo. nisam mnogo mijenjao igrače, a gubili smo lopte kao početnici, a primali poene na drugoj strani. Kad tim kao Virtus uđe u samopouzdanje, onda sve to kažnjava. Nismo pokazali reakciju, a priželjkivao sam da ne krenemo kako na prethodnim mečevima, da uđemo sporo pa da jurimo rezultat. Jednostavno smo počeli da griješimo na 37:31, na kraju se ispalo kako je ispalo. Iskreno se nada, pričali smo u svlačionici, ovakve stvari ne smiju da nam se dešavaju."

