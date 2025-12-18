"Kalina nas razvalio, poslije utakmice me zvao Novica Veličković": Rade Zagorac pamti savjet kapitena

Bivši kapiten Partizana ne zaboravlja duele protiv Nikole Kalinića u derbiju, kao i savjete Željka Obradovića i Novice Veličkovića za te okršaje

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten Partizana Rade Zagorac (30) vodio je tokom duge karijere niz bitaka protiv velikih igrača, ali u posebno lijepoj uspomeni mu je ostalo nadmudrivanje sa Nikolom Kalinićem, liderom Crvene zvezde.

U periodu dužem od decenije igrali su često međusobno, vodili veliku bitku na krilnim pozicijama, a "Zagor" se i danas živo sjeća njihovih okršaja u finalu ABA lige, Zvezda - Partizan, u proljeće 2022. godine.

"Imali smo dosta okršaja, i u Megi i u Partizanu, jer je basketaš, jer je pametan i jer je mnogo iskusan i onda ima te neke fore koje se ne vide i koje ni sudije ne vide i koje ni sudijama ne prolaze", rekao je Zagorac u podkastu "Jao Mile".

"Recimo ta serija, kada su nas oni dobili 3-2, u mojoj posljednjoj sezoni u Partizanu, tih pet utakmica protiv njega mi je bilo takvo uživanje... Nisam dobro igrao napadački i nisam imao nikakvu ulogu, u tom smislu, ali sa Željkom sam tada baš 'kliknuo'. Sjećam se da mi je rekao: 'Bićeš na terenu kad je Kalina na terenu. Kada on izlazi, izlaziš i ti, jer ne mogu nikoga drugog da stavim na njega'".

"Dejo je imao akciju da on napadne"

Napadi preko Kalinića bili su tada važno "oružje" u rukama trenera Zvezde Dejana Radonjića.

"Oni su tada imali kod Deje (Radonjića) neku akciju da se isforsira preuzimanje u odbrani i da on napada Madara, Mura, Aleksu i Pantera, leđima. I Željko je bio u fazonu: 'Sve radimo, samo da se ne desi 'switch''. I stvarno samo tada imali i super odnos".

"Tih pet utakmica bilo mi je takvo uživanje... Sjećam se da nas je on, u kojima nas je on razvalio. Sve ovo što sam ti rekao važi od treće utakmice serije. Zašto? Zato što smo u prve dvije preuzimali u odbrani, a on je sve to kažnjavao faulovima, koševima, bacanjima, trojkama... Poslije toga je (Željko) bio u fazonu da više ne smijemo da preuzimamo", objasnio je Zagorac.

"Novica me je pozvao sa idejom"

U tom trenutku serije pozvao ga je bivši kapiten Partizana, Novica Veličković, sa idejom kako bi trebalo da igra protiv Kalinića.

"Od treće utakmice serija prelazi kod nas i sjećam se da me je pozvao Novica Veličković, pošto mu je (Kaliniću) u prve dvije utakmice prosjek bio 20 i više poena. Igrao je tako dominantno. I Novica mi je rekao: 'Ne znam šta ćete i da li ćete da preuzimate, ali probaj da mu ne napadaš loptu kada ga ti čuvaš, već samo stoj, kada se okrene digni ruke i neka da koš preko tebe'.

Objasnio je Zagorac da je ta taktika bila uspješna i otkrio zašto.

"Kalina nije prirodno talentovan igrač, nije on Bogdanović, Jokić, ali je nevjerovatan takmičar, pobjednik i basketaš i vremenom je naučio, zato ga svi treneri i vole koliko ga vole. Ali to nije neki 'skil' o kojem mi sada pričamo, da je takav da će ti dati koš šta god da uradiš. Novica mi je rekao: 'Samo mu pariraj fizički i kada se okrene - digni gore ruke i neka da'".

"I stvarno, te dvije utakmice smo ga totalno zaustavili, u potpunosti, i baš je to bilo - nismo preuzimali, sve vrijeme smo igrali odbranu 'jedan na jedan' i blio je tu dosta stvari koje se ne vide, udaranja, provociranja, priče, sudije, on ja..."