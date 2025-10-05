Rade Zagorac nam sve otkrio o svom biznisu: Imao loše iskustvo s majstorima, riješio problem i drugima

Rade Zagorac je u MONDO podkastu "Priča za medalju" govorio o aplikaciji koju je pokrenuo, a koja nema veze sa košarkom.

Rade Zagorac sezonu za nama proveo je Bujučekmečeu u Turskoj, ali sve i da se ne bavi košarkom, bivši kapiten Partizana imao bi mirnu budućnost. Zagorac je nedavno došao na ideju da pokrene sopstveni biznis i kako se čini, sve ide po planu. Riječ je o aplikaciji "MostApp", koja pomaže svima u Beogradu da pronađu majstora, dogovore dolazak i već unaprijed saznaju cijenu popravke.

"Zvuči malo bizarno, ali to je ideja koja se rodila još u Partizanu, tokom pandemije. Dosta sam razmišljao čime bih mogao da se bavim, to preduzetništvo me je interesovalo, a ovo se pojavilo kao nešto što sam procijenio da nije riješeno u Beogradu. Dostava hrane je riješena, prevoz je riješen, pa čak i zakazivanje šminke i tih tretmana za žene", započeo je Zagorac u MONDO podkastu "Priča za medalju".

"Pritom sam imao dosta negativnih iskustva sa majstorima i razmišljao sam da i to može da se riješi, prilagođavali smo aplikaciju našem tržištu, istraživali neke koje postoje u inostranstvu i našli smo neka rješenja. Ono što je najvažnije je da sam uspio da napravim dobru grupu ljudi koja će biti posvećena tome, tako da je ne moram, iako jesam u tome, ali je poenta da rade i bez mene."

"Ljudi dobro reaguju"

Kako funkcioniše aplikacija?

"Mi smo posrednici, s jedne strane su majstori, sa druge oni kojima je usluga potrebna. Postoje razne ponude, za rješavanje problema sa vodom, strujom do toga da imamo uslužno peglanje, ali planiramo i svašta nešto da uvedemo. Ljudi dobro reaguju, zato što smo se fokusirali na stvari koje su ih najviše nervirale", ispričao je Zagorac Andiji Geriću u MONDO podskatu "Priča za medalju".

"Ne nervira ljude to što će popravku klime platiti 50 ili 60 evra, već to što je majstor rekao da će doći u četvrtak u 12, a onda je u četvrtak u 10 rekao večeras u osam, a onda u osam rekao čućemo se od ponedeljka i nervira ih što ne znaju cenu - jednom je jedna cena, a drugom kojem je stan bolje uređen je malo viša."

"Svačega je bilo, znamo za priču u Beogradu..."

Kako se vrši odabir majstora za aplikaciju?

Najvažnija stvar je steći povjerenje korisnika, a ono će biti postignuto kad njihova očekivanja budu zadovoljena. Rade Zagorac bio je i sam svjestan brojnih problema sa majstorima, pa je sa dobro uklopljenim timom ljudi pronašao pravi način da pronađe dobre radnike.

"Intervjuisali smo preko hiljadu ljudi za taj posao, ne može svako to da radi - moraju da donesu potvrdu da nisu osuđivani, da se ne vodi krivičan postupak protiv njih, moraju da dođu na sastanak koji će sa njima obaviti dvoje ljudi."

"Svačega je bilo, znamo za priču da je u Beogradu bio čovjek koji je popravljao veš mašine. On dođe na adresu, kaže da mašina mora da se mijenja ili da ide u servis, a pritom ne zna ništa o mašinama. On je sve smislio - dođe u kombinezonu koji ima znak da radi u nekoj firmi i onda mu ljudi kažu, 'ajde kad svi već došao na teren evo ti dvije hiljade. On čovek nikad u životu nije zavrnuo šraf na mašini, ne zna kako se izgleda, samo ti kaže da treba da se mijenja i oni ga časte", ispričao je anegdotu Rade Zagorac.

"Ljudi dobro reaguju sad, jer ljudi znaju ko će im doći u stan, zato što mogu da vide fotografiju, znaju kad ćeš taj neko doći, vidiš recenzije korisnika", zaključio je Zagorac.