Bivši kapiten Partizana (29) pokrenuo posao koji nema veze sa košarkom

Rade Zagorac pokrenuo je aplikaciju koja će pomoći ljudima prilikom pronalaženja majstora.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Rade Zagorac (29) je dugo u svijetu košarke. Počeo je u Megi, igrao je za Partizan gdje je bio i kapiten, bio je i u NBA ligi i nosio je dres Memfisa, ali sada je odlučio da se oproba i u biznisu. Odlučio je da pokrene aplikaciju za pronalaženje majstora pod nazivom "MostApp".

Pojasnio je i kako je do svega toga došlo i zašto je košarkaš koji trenutno igra za Bujukčekmeče odlučio da napravi ovakav potez. "Cijeli život sam proveo u košarci i ukoliko bih sebe trebalo da identifikujem kroz zanimanje ili poziv, jasno je šta bih odgovorio. Pričajući o košarci, ne kao igri, već kao industriji, došao sam do zaključka da je jako dobra priprema za preduzetništvo. Cijelog života se srećem i sarađujem sa najrazličitijim vrstama karaktera, autoriteta, starijih i iskusnijih, mlađih i naivnijih. Čitav taj skup ljudi sa kojima nekad provodiš više vremena nego sa porodicom te nauči da se snalaziš u raznim okolnostima. I kada ima i kada nema novca, kada je pritisak veliki i kada postoje rokovi. Nametnuta disciplina, ali i stečena samodisciplina bez koje ne može da se traje su neizostavni elementi jednog prosečnog startapa u kojem drugi ljudi očekuju da ti budeš neko ko će svima da pokaže put", rekao je Zagorac za "BIZlife".

Od ideje do aplikacije je prošlo tri godine, tokom pandemije je počeo da razmišlja o tome. "Oduvijek sam zamišljao i želio da vidim kako ću se snaći u nekoj ulozi van sporta. Organizacije u kojima sam bio bile su svakakve, neke su bile odlične, neke manje dobre. Interesantno mi je bilo što količina novca često nije bila uzrok jednog ili drugog. Neke organizacije sa velikim novcem nisu uspijevale da usklade kvalitet sa novcem, dok su neke sa mnogo manje novca bile perfektne. Sve to me je intrigiralo godinama i motivisalo da jednog dana pokušam da napravim kvalitetan tim ljudi koji će ista ideja da vuče napred i čije će pojedinačne ambicije, koje moraju da postoje, da se stapaju u jednoj tački. Vjerujem da smo na dobrom putu da tako bude", objašnjava Rade.

Kako funkcioniše aplikacija i šta nudi?

Njegovu aplikaciju porede i sa IKEA aplikacijom "TaskRabitt", biznis model jeste sličan, ali tvrdi da "Mosteri" prolaze detaljnu kontrolu. "Prije nego što dobiju mogućnost da budu izlistani u aplikaciji, prolaze dva intervjua sa našim zaposlenima gdje se procjenjuje sociološka i profesionalna kompetentnost. Prolaze i provjeru u vidu potvrda da nisu osuđivani, da se protiv njih ne vodi krivični postupak. 'Mosteri' moraju da imaju uredne i pregledne profile sa jasno vidljivim opisom svojih vještina i slikom, da budu pristojno obučeni, ljubazno da komuniciraju i da za sobom ostave uredna prostor. Kašnjenje im se toleriše do 15 minuta, osim u slučaju opravdanih razloga koji moraju da se iskomuniciraju sa korisnikom na vrijeme", kaže Zagorac.

Šansa je pružena i ljudima koji nisu profesionalni majstori, već rade u slobodno vrijeme i imaju određene vještine i znanje koje žele da iskoriste da zarade nešto novca sa strane. Recenzije i ocjene korisnika jasno su vidljive na njihovim profilima što olakšava posao prilikom odabira. Naplata se vrši isključivo putem aplikacije, beskontaktno, cijena je po radnom satu. "Time smo izbjegli loša korisnička iskustva u kojima majstori paušalno procjenjuju vrijednost određenog posla ili to rade na osnovu kvaliteta opremljenosti nečijeg stambenog prostora. Opis posla se unaprijed komunicira, on daje procjenu vremena koje mu je potrebno za taj posao, sredstva se tada sama rezervišu. Tek kada se usluga uspješno izvrši usluga se naplaćuje. Trenutno nudimo usluge električara, hausmajstora, vodoinstalatera, montažera namještaja. Uskoro planiramo da širimo na čišćenje, peglanje, baštovanstvo, čekanje u redu, selidbe i iznošenje/unošenje teških stvari. Slušamo i naše korisnike, pa reagujemo shodno tome."

Usluge se nude i firmama

Izvor: MNPRESS

Na "MostApp" aplikaciji nema opcija poput "cijena po dogovoru" ili beskorisnih informacija, već samo ono što može da pomogne korisnicima. "Korisničko iskustvo je stavljeno kao naš apsolutni prioritet zbog decenije loših iskustava korisnika sa pojmom majstora. Svjesni smo da će nam za sticanje povjerenja biti potrebno mnogo truda. Važon nam je da dokažemo sami sebi da nasumični korisnik može da instalira aplikaciju, zakaže 'Monstera' koji će prijatno da komunicira, dođe na vrijeme i odradi traženi posao i beskontaktno naplati uslugu. Na osnovu trenutno 74 obavljena posla prosječna ocena bila je 5. Dakle, na solidnom smo putu."

Aktivirana je i ponuda za firme i poslovne prostore koja funkconiše nezavisno od aplikacije. "Pokrivamo sve vrste radova, adaptacija i popravki. Elektro instalacije, vodoinstalaterski radovi, molerski radovi, ⁠keramičarski radovi, podopolagački radovi (sve vrste podova), zamjenu svih vrsta stolarije, ⁠ventilacioni sistemi, ⁠grejanje, ⁠klimatizacija, ⁠usluge higijene i čišćenja, alarm i video sigurnosni uređaji, bravarski radovi...Ovaj model usmjeren ka firmama pokriva celu Srbiju, za razliku od modela za pojedinačne korisnike koji trenutno pokriva samo Beograd", zaključio je Zagorac.

(BIZLife/MONDO)

BONUS VIDEO: