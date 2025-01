Legende RK Borac m:tel dale podršku klubu: Unčanin, Golić, Prtina, Stupar... uz crveno-plave u teškim trenucima! (FOTO)

Proslavljeni rukometaši Borca dali su na otvorenom treningu podršku sadašnjem igračkom kadru, ali i novoimenovanom rukovodstvu na čelu sa Darkom Savićem.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Rukometaši Borca m:tel se već pet-šest dana pripremaju za proljećnu polusezonu, u kojoj je cilj samo jedan – opstanak u Premijer ligi BiH.

Uz brojne igračke, finansijske i organizacione probleme, "Velikan iz Gospodske" je nakon prvog dijela sezone pretposljednji, trinaesti, uz samo sedam osvojenih bodova. Igrački kadar je pretrpio brojne promjene, stiglo je mnogo novih igrača, uz novoimenovani trenerski tandem Danijel Božić – Goran Trkulja, ali za klub, uvjereni su svi, dolaze bolji dani.

U prilog tome ide i činjenica da je, na inicijativu predsjednika Upravnog odbora Darka Savića, u dvorani Borik upriličen "otvoreni trening", na kojem je, između ostalog, bila nekolicina rukometaša koja je pronosila slavu kluba kroz istoriju.

Tako je podršku sadašnjem igračkom kadru pružio Rade Unčanin, sadašnji član Upravnog odbora kluba i prvak Evrope iz 1976. godine. Isto su učinili i Nebojša Golić, osvajač dvije bronzane medalje sa reprezentacijom Savezne Republike Jugoslavije na prvenstvima svijeta, Draško Prtina i Goran Stupar koji su 1991. godine bili dio generacije koja je osvojila Kup IHF, zatim Dean Knežević, Miodrag Ranđelović, Dositej Perić, sadašnji trener rukometašica Borca Nedžad Mašić...

"Time se šalje jedna lijepa slika, puno znači kad znate da niste sami. Ovim momcima treba podrška u svakom smislu. Uz ljude koji su napravili puno u klubu, podršku medija i nadam se i povratak publike, mislim da će to biti jedan dodatni motiv za ostvarivanje svih naših planova i ciljeva za ovu polusezonu", rekao je tim povodom trener Borčevih rukometaša i nekadašnji prvotimac Goran Trkulja.

Kako kaže, za sada sve protiče fantastično.

"Iskreno, nisam očekivao da će biti ovakva slika momaka koji nisu imali lak period iza sebe. Međutim, toliko su pozitivni i puni želje za radom da vjerujem da ćemo na kraju ostvariti ono što želimo, a to je opstanak u ligi."

U klub se vratio veliki broj igrača koji su ranije nosili njegov dres (Nemanja Bezbradica, Goran Daničić, Lazar Bera, Nikola Ivanović, Stanko Stanković, Sergej Krstajić).

"Realna je priča da mi sad i nemamo neke dobre uslove, prvenstveno mislim na finansije. Međutim, ideja mene i trenera Božića, u dogovoru sa predsjednikom Darkom Savićem, bila je ta da probamo da vratimo naše igrače, odnosno igrače koji su nastupali za Borac, a koji su otišli odavde na neki ružan način. Htjeli smo da za Borac igraju ljudi koji su spremni do posljednje kapi krvi da daju sve i da pomognu da Borac vrati imidž koji je izgubljen u posljednjih nekoliko godina", zaključio je Trkulja.

U pauzi između dvije polusezone, za novog kapitena ekipe imenovan je mladi srednji bek Nikša Petrović.

"Počeli smo sa pripremama 8. januara, već smo u treningu skoro sedam dana. Momci su tu, imamo par pojačanja. Atmosfera je dobra, puno bolja što je bila i naziru se bolja vremena što se tiče nas igrača, ali i kluba. Trudimo se, međutim, da sve te probleme ostvarimo po strani jer imamo taj zajednički cilj, da izborimo opstanak. Legendarni igrači su došli da nam daju podršku, što nam mnogo znači, da što bolje otvorimo prvenstvo, ali i ostale utakmice koje nam dolaze", istakao je Petrović.

Iskusni Stanko Stanković (1989) vratio se iz Maglaja u Borac, čiji prvotimac je bio u sezoni 2015-16, kada je klub igrao i u SEHA ligi, te kvalifikacijama za Ligu šampiona.

"Ekipa je mlada, sa nas par starijih, ali sigurno Borac ima kvalitet da opstane u ligi ali i da ostvari još bolji plasman. Problem je što smo u zaostatku pet-šest bodova, ali se nadam da ćemo uz dobar rad i seriju dobrih utakmica uspjeti to da uradimo. Prije svega, obećavam dobar rad na treninzima i ja vjerujem da će to da se vrati na utakmicama. Ekipa je nasmijana, vidite i sami, atmosfera je pozitivna i vjerujem da će to da se vrati na pravi način", rekao je Stanković banjalučkim novinarima.

Otkud ponovo u Banjaluci?

"Poklopile su se neke stvari, porodični razlozi, ja živim u Banjaluci, a i desilo se da je Borac imao potrebu za takvim igračem", ističe Stanković, podvukaši da Borac nije u tako teškoj situaciji kako to na prvi pogled izgleda.

"Ja, jednostavno, imam neke druge probleme, porodične prirode, tako da ovo što Borac trenutno ima nije ni blizu onih pravih, životnih problema", zaključio je Stanković, koji je u BiH kroz karijeru branio i boje Sloge, Vogošće i sarajevske Bosne.

Pogledajte fotografije sa otvorenog treninga:

