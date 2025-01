Kreće "češljanje" u RK Borac: Potpisan ugovor sa revizorskom kućom!

Revizija poslovanja će obuhvatiti posljednjih pet godina.

Izvor: MONDO

Nova uprava RK Borac m:tel na čelu sa predsjednikom Darkom Savićem nedavno je iznijela podatke o dugovanjima kluba, kada je i najavljeno da će biti angažovana revizorska kuća kako bi se stekao tačan uvid u finansijsku situaciju.

Upravni odbor na posljednjoj sjednici izabrao je revizorsku kuću, potpisan je ugovor i revizija poslovanja RK Borac trebalo bi da počne u narednim danima.

"Izabrali smo revizorsku kuću Vral Audit iz Banjaluke, ne samo zato što je to bila najbolja ponuda već imaju i najbolje reference, to je bilo najvažnije, kao i uslovi plaćanja. Upravni odbor je donio odluku i ja sam potpisao ugovor tako da će uskoro početi s revizijom. Oni će raditi reviziju poslovanja RK Borac od 1.1.2020. do kraja 2024. godine. Mi smo tek potpisali ugovor, a nakon što ga oni dobiju počeće s revizijom i biće im dostavljena sva dokumentacija u skladu sa njihovom dinamikom rada", rekao je u izjavi za MONDO predsjednik Borca, Darko Savić.

On je nedavno saopštio da je ukupan dug Rukometnog kluba Borac oko 1,3 miliona KM, a u međuvremenu nije bilo nekih većih promjena i saznanja o dugovanjima.

"U međuvremenu su neki ljudi odustali od potraživanja, neki su poslali izvode otvorenih stavki, ali okvirno je iznos duga onaj koji je saopšten na konferenciji za medije", dodao je on.

Banjalučki klub u subotu je objavio da počinje akciju prikupljanja finansijske pomoći, a kako kaže Savić, biće organizovano i svojevrsno donatorsko okupljanje bivšig igrača, kao i prijatelja kluba.

"Imamo akciju prikupljanja sredstava za klub. Kao što se organizuje donatorsko veče mi ćemo 14. januara imati svojesvrstan ’donatorski dan’ kada će doći bivši rukometaši i prijatelji kluba, a akcija će trajati 31. januara i svi koji budu željeli da pomognu moći će da dođu i doniraju novac", rekao je Savić.

Banjalučki rukometaši su u međuvremenu počeli pripreme za novu polusezonu u kojoj će se sa trenerskim tandemom Danijel Božić – Goran Trkulja boriti za opstanak u Premijer ligi BIH.