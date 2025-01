Kultni napadač (55) ima tešku bolest!

Din Vindas je saopštio da mu je sa samo 55 godina dijagnostikovana demencija.

Nekadašnji legendarni napadač iz Premijer lige je sa samo 55 godina saopštio loše vijesti! Nekadašnji napadač brojnih engleskih klubova Din Vindas je javno rekao da mu je dijagnostikovana demencija! Fudbaler koji je najveći trag ostavio u Halu za koji je igrao od 1991. do 1995. godine pa ponovo od 2007. do 2009. sada je, iako i dalje prilično mlad dobio jako loše vijesti.

Demencija je bolest koja se uglavnom javlja kod mnogo starijih osoba, a prvi znaci demencije su gubitak pamćenja i kognitivne poteškoće. Javno je saopštio vijesti o svojoj dijagnozi Vindas na BBC-u, u emisiji kod nekadašnjeg defanzivca Mančester junajteda Dejvida Meja.

"Juče sam pričao sa Dinom Vindasom, nekadašnjim profesionalnim fudbalerom, Pitao sam ga kako je, a on mi je rekao da mu je dijagnostikovan drugi stepen demencije. On je isto godište kao i ja i jako me brine kakva je budućnost pred njim", rekao je Mej, a zatim se javio Vindas sa videom iz automobila u kome je samo rekao: "Pokušavam da nastavim da se smijem i da pomognem ljudima." Pogledajte kako sada izgleda:

Problemi koji se javljaju na početku demencije i način da se prepozna su zaboravljanje imena ljudi oko sebe, zaboravljanje nekih riječi ili često gubljenje stvari sa kojima ste stalno u kontaktu poput naočara ili kljjučeva. Problem je što je to donekle i normalno ponašanje, pa često ljudi propuste da vide da je zapravo u pitanju demencija. Što se tiče fudbala, sada se poslije ove informacije ponovo podigla buka u Engleskoj, zbog sve češćih ovakvih problema fudbalera. Stručnjaci navode da su udarci u glavu, kako od strane rivala, tako i sami udarci glavom u loptu tokom igre ono što dovodi do ovakvih tragičnih stvari.

Ko je Din Vindas?

Što se tiče Dina Vindasa on je najviše upamćen po golovima za Hal Siti kada se ekipa 2008. godine vratila u Pemijer ligu. Igrao je dvije decenije, a nastupao je za Aberdin, Bredford, Milzbro i veliki broj manjih klubova, a imao je preko 600 nastupa i oko 200 golova dok je igrao fudbal. Brojni navijači su poslali poruke podrške nekadašnjem heroju navijača "tigrova", a njegov kolega Dejvid Mej se zabrinuo zbog nevjerovatno skupog liječenja od ove bolesti.

"Briga košta jako puno novca, a novac koji odlazi u fudbalsi savez bi mogao da bude dovoljan da se brine o budućim generacijama fudbalera koji imaju veliku mogućnost da dobiju demenciju. Tokom svoje karijere sam vjerovatno preko 20.000 puta udario loptu glavom. Sada mi je to tek jasno. Zanima me da vidim gdje ću biti za deset godina i da li će se neko pobrinuti za mene. To je zabrinjavajuće, jako me brine", rekao je on.

Nekoliko fudbalera koji su završili karijere se takođe javilo i požalilo na probleme, pa je tako nekadašnji štoper Mančester junajteda Gari Palister otkrio da se brine za svoje zdravlje jer ima nevjerovatno jake migrene. Na zdravlje i bolove u glavi žalio se i nekadašnji reprezentativni defanzivac Engfleske Stiv Haui koji sada ima tek 53 godine.

