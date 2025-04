"Treneru, da li ste mamurni?": Majk Meloun se zamislio, pa objasnio šta je problem Denvera

Trener Denvera Majkl Meloun upitan je da li je ekipa bila "mamurna" poslije Minesote i koliko je to uticalo da uđu u crnu seriju. Objasnio je šta je zapravo problem.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Denver je doživio četvrti uzastopni poraz i pitanje je da li će uspeti da uđe u plej-of, a trener Majkl Meloun postupio je poput svog najboljeg igrača Nikole Jokića. Iako je jasno da trenutna očajna situacija u Nagetsima najmanje zavisi od njih, Jokić i Meloun su preuzeli potpunu odgovornost.

"Počeću od mene. Izgubili smo četiri zaredom. Neću da kažem, ovaj ili onaj je pogriješio. Šta kažete za mene? Pa, ja nisam radio dobar posao. Nismo dugo izgubili četiri u nizu i lako je ostati porodica kada pobijedite, imate li hrabrosti da odete kući i kažete to sebi pred ogledalom, da kažete sebi - šta ja mogu bolje? Sakramento, Memfis i Hjuston nas sigurno sada neće sažaljevati. Mi smo sami ušli u ovu rupu i sami moramo da se izvučemo iz nje", rekao je trener Denvera poslije meča, dok je sličnu stvar rekao i Jokić.

Majkl Meloun o porazu Denvera od Indijane Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Istakao je da u svlačionici nije idealna atmosfera, da vlada razočaranje, posebno zbog načina na koji je Denver i ušao u crnu seriju i sebi ugrozio čitavu sezonu, nakon što je već postalo jasno da su koštali Nikolu Jokića MVP nagrade jer se ona sigurno neće dodijeliti igraču kome "visi" plej-of.

"Nismo imali sreće. Izgubili smo neke lopte u ključnim trenucima. Navikli smo da pogađamo važne šuteve, ali toga isto nije bilo večeras. Nikoga nismo čuvali u drugoj i trećoj četvrtini i to je problematično", rekao je Majkl Meloun.

U prvi plan istakao je da je problem odbrana, koja ne postoji čitave sezone, tako da ne smatra da je problem u teškom porazu od Minesote poslije dva produžetka. Novinar je Melouna na kraju konferencije upitao da li su igrači bili "mamurni" zbog toga što su tu već upisali pobjedu, pa pretrpjeli težak poraz poslije skoro sat vremena košarke, što je demantovao.

Nikola Jokić protiv Indijane Izvor: Youtube/NBA

"Dobro pitanje. To je bio težak poraz, igraš dobro, imaš istorijsku noć Nikole Jokića, a sutradan odmaraš igrače i opet izgubiš od San Antonija. Onda je došla prva četvrtina protiv Golden Stejta koja je bila najbolja cijele godine. Dali smo tada 44 poena najboljoj odbrani u ovom trenutku u NBA. A onda su došli problemi.. Ne bih rekao da je bilo mamurluka, vodili smo i večeras, nismo izdržali, pa prije toga smo vodili i protiv Golden Stejta, pa nismo izdržali. Mislim da nije to. Šta god da je, moramo da to izbacimo iz našeg sistema i mislim da to moji igrači mogu", naglasio je Meloun.

Podsjetimo, Nikola Jokić je u porazu od Indijane (125:120) zabeležio čak 41 poen, 15 skokova i 13 asistencija, a uprkos tome što igra u nestvarnoj formi u posljednjih sedam dana - njegovi Nagetsi redom gube.

Preostaju im još tri utakmice - sa Sakramentom u gostima, Memfisom kod kuće, pa za kraj sa Hjustonom na strani.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:12 Nikolu Jokića pitaju da li slavi katolički Božić Izvor: YouTube/DNVR Sports Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)