Pešić na slatkim mukama pred Eurobasket: Da li je već sada jasno sa kojih 12 igrača Srbija ide po zlato?

Svetislav Pešić, selektor reprezentacije Srbije, imaće veliki zadatak ispred sebe - da izabere 12 igrača koji će braniti boje na predstojećem Evropskom prvenstvu

Srbija izgleda moćno, a to govore i rezultati. Izabranici Svetislava Pešića dosad su pobijedili u sve četiri pripremne utakmice, od kojih su u čak dvije postigli više od 100 poena. Čini se da tim i dalje održava hemiju koju je imao i na prethodnim takmičenjima, zbog toga je medalja imperativ, a želja, naravno, najsjajnije odličje. Ali ko će ostati u timu "orlova" za predstojeće Evropsko prvenstvo?

Turnir najboljih evropskih reprezentacija počinje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra, a plan je da se održi u četiri zemlje (Kipar, Finska, Poljska i Letonija). Srpski tim igraće u grupi A protiv Turske, Češke, domaćina Letonije, Portugalije i Estonije. Već je poznato da je Češka u nešto slabijem sastavu, dok bi najveću prepreku mogla da predstavlja Letonija i kao domaći tim i kao reprezentacija koja standardno ima dobre igrače. Naravno, tu je i Turska sa kojom se Srbija uvijek dobro namuči.

Ipak, selektor Pešić vjeruje u siguran prolaz u dalju fazu takmičenja, ali upozorava na grupu sa kojom se Srbija ukršta. "Ono što će biti izazovno za nas jeste to što se ukrštamo sa vrlo jakom grupom u kojoj su Litvanija i Njemačka. Mi ćemo se sigurno kvalifikovati u osminu finala, ali će biti važno sa kog mjesta u grupi i sa kim ćemo se ukrstiti i to tako treba gledati", kazao je on.

"Ne bi trebalo gledati žrijeb samo kroz prvih pet protivnika u grupi, već i sa kim se ukrštamo i s kim poslije igramo. Mi smo poznati da sve unaprijed predviđamo, ja takav nisam. Znam samo jednu stvar, a to je da ćemo napraviti dobar plan priprema i da ćemo izabrati protivnike koji nam odgovaraju, da ćemo otići na prvenstvo sto odsto pripremljeni. Naravno, zdravlje igrača biće na prvom mjestu, sve ostalo ne zavisi samo od nas", rekao je Pešić.

Ko će ostati u timu Srbije za Evropsko prvenstvo?

Srbija ima sjajan tim, dovoljno je spomenuti da su u ekipi Svetislava Pešića imena koja su već osvajala medalje na velikim takmičenjima. Činjenica - uvijek je malo falilo da se stigne i do tog zlata, zbog toga je Evropsko prvenstvo pravi trenutak da se kruniše naporan rad svih ovih godina. Vrlo vjerovatno je to da će trofejni trener zadržati kostur tima koji se dosad peo na postolja, dok ostaje pitanje ko bi od novih igrača mogao da krene put Rige.

Hemija je i ove godine sjajna i što znači da trener Pešić vjerovatno neće uvoditi mnogo promjena. Dakle, bez obzira na to što "orlovi" dišu kao jedan u svakom sastavu, može se pretpostaviti da će svega jedan igrač biti novajlija u timu, a selektor će birati između: Tristana Vukčevića, Nikole Topića, Alena Smailagića, Balše Koprivice i Uroša Trifunovića.

Kapiten Bogdan Bogdanović, kao i najbolji NBA igrač Nikola Jokić biće lideri na terenu, ovom dvojcu gotovo sigurno možemo priključiti Aleksu Avramovića, iskusnog Vasu Micića koji se vratio u evroligašku košarku i naravno Stefana Jovića koji je najavio oproštaj od reprezentacije i time bismo ujedno mogli da zatvorimo i poziciju plejmejkera u timu "orlova". Dakle, mjesta neće biti za mladog Nikolu Topića koji je u susretu sa Kiprom pokazao da je sjajan dodavač, pošto je meč završio sa sedam asistencija - prema tome, budućnost Srbije je mirna.

Ko će ostati na poziciji centra?

Na poziciji centra zagarantovan je najbolji igrač NBA lige - Nikola Jokić biće važan igrač srpskog tima, baš kao što je to slučaj i u Denveru. Takođe, jedan od najboljih centara Evrolige Nikola Milutinov trebalo bi da krene put Rige, kao zamjena za Jokića. I mada je Milutinov prije godinu dana imao povredu zbog koje nije imao standardni doprinos na Olimpijskim igrama, moramo se sjetiti njegovog sjajnog izdanja na Svjetskom prvenstvu, kad je tim bez Nikole Jokića stigao do srebra u Manili.

Naravno, Filip Petrušev je imao najbolju sezonu u karijeri u dresu Crvene zvezde, te njegov odlazak takođe nije pod znakom pitanja, što bi značilo da Srbija i na poziciji centra ima već trojicu igrača. Samim tim, gotovo da nije ostalo mjesta za Alena Smailagića i Balšu Koprivicu. U meču protiv Kopra, mogli smo da vidimo bivšeg centra Partizana kako uz mnogo samopouzdanja ulazi u reket, a asistencije koje je bilježio govore i da se sjajno slaže sa ekipom, te bi bila velika šteta da ne dobije šansu.

Tu je i Alen Smailgić, kojeg dosad nismo imali prilike da gledamo zbog povrede, ali s obzirom na to da nije krenuo sa igračima na Kipar, vrlo vjerovatno da neće krenuti ni put Rige.

Da li će u timu ostati Tristan Vukčević?

Kad su u pitanju spoljni igrači - Nikola Gudurić kao osvajač Evrolige i stalni član reprezentacije sigurno će nastaviti tradiciju igranja na velikim turnirima. Takođe, tu je i kapiten Partizana Vanja Marinković koji je imao sjajnu sezonu u crno-bijelom dresu. Naravno, Ognjen Dobrić je veoma važan igrač u ekipi "orlova", a to je bilo jasno i na Svjetskom prvenstvu u Manili, kad je srpski tim u finalu ostao bez "Kininske kobre", te izgubio borbu za zlato. Tu je i Nikola Jović, koji je imao veoma dobru sezonu u dresu Majamija, iz godine u godinu njegova igra postaje zrelija, te je on još jedan igrač kojeg će Pešić vjerovatno zadržati.

Ostaje pitanje da li će put Rige krenuti Dejan Davidovac. Igrač Zvezde koji uvijek unosi stabilnost na teren, možda bi mogao biti zamijenjen Tristanom Vukčevićem. Osim što je bivši igrač Partizana izabrao Srbiju prije Grčke, on je pokazao i veliku želju da bude u timu Svetislava Pešića. Protiv reprezentacije Grčke nije dobio mnogo minuta, dok je u meču protiv Kipra za 23 minuta pokazao kakvim talentom raspolaže. Naročito je bio raspoložen u šutu za tri, te bi na toj poziciji mogao da unese dodatnu sigurnost srpskom timu.

Možda bi ovako mogao da izgleda konačan spisak reprezentacije Srbije:

Stefan Jović

Aleksa Avramović

Vasilije Micić

Bogdan Bogdanović

Vanja Marinković

Marko Gudurić

Ognjen Dobrić

Nikola Jović

Tristan Vukčević

Nikola Jokić

Filip Petrušev

Nikola Milutinov

U slučaju da Davidovac napusti tim, a Vukčević uđe u ekipu, to bi značilo da mjesta nema i za Uroša Trifunovića koji, bez obzira na dobru sezonu u Turskoj, nema mnogo šansi da se nametne Svetislavu Pešiću ispred Bogdanovića, Marinkovića, Gudurića...