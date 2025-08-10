logo
"Nagledao sam se svega i svačega, htio sam da pomognem": Tadić otkio da li se kaje zbog reprezentacije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Dušan Tadić otkrio je da ne žali zbog toga što se povukao iz reprezentacije Srbije.

Dušan Tadić otkrio je da ne žali zbog toga što se povukao iz reprezentacije Srbije

Dušan Tadić se prije godinu dana oprostio od reprezentacije Srbije. Kapiten "orlova" poslije 16 godina u "A" timu rekao je - kraj. Bio je Tadić vidno nezadovoljan rezultatima nacionalnog tima i svojim statusom u njemu, te je povlačenje izgledalo kao jedino rješenje. Sada je otkrio i da li žali zbog odluke o napuštanju tima, s obzirom na to da i u 37. godini i dalje igra fudbal na vrhunskom nivou.

I sam selektor Dragan Stojković Piksi otrkio je da bi Tadić bio dio tima, da sam nije donio odluku o napuštanju reprezentacije. Novi igrač Al Vahde bio je iskren: "Nisam se dvoumio nijednog trenutka, mislim da sam ispravno postupio. Dugo sam bio u reprezentaciji, nagledao se svega i svačega, pokušavao da korigujem stvari i učinim Fudbalski savez Srbije i srpski fudbal boljim u svakom smislu, ali jednostavno došlo je do nekog zamora", rekao je u intervjuu za Mocart sport.

"Kao kapiten i lider imaš veliku ulogu, sve informacije prolaze i dolaze do tebe, ti pokušavaš da rješavaš sve što je u tvojoj moći, kako na terenu tako i van njega, zato što su taj timski duh i zajedništvo od presudnog značaja za uspjeh. Ali, eto, poslije mnogo godina kažeš sebi da je dosta i da treba neki novi, mlađi da se pokažu i da preuzmu odgovornost u svakom smislu te riječi. Ali, isto tako, slagao bih vas ako bih rekao da mi ne fali igranje za reprezentaciju. To je najljepši osjećaj, kad predstavljaš svoju zemlju i čuješ njenu himnu."

Kako izgleda reprezentacija bez Dušana Tadića?

Bio je Tadić nosilac igre u timu "orlova". Jedan od najiskusnijih, igrač koji je bio u velikim klubovima i u mnogim važnim momentima donosio teške odluke. Sve to izgubio je tim Srbije odlaskom Tadića, sada kad više nije u timu Dragana Stojkovića Tadić vjeruje da bi trebalo dati šansu i mladim igračima.



"Drugačiji smo nego prije. Mislim da nam je veći fokus na defanzivnoj igri, što je vjerovatno i do kvaliteta koji posjedujemo. Ali, isto tako mislim da ima dosta mladih igrača kojima treba dati šansu i vremena da se opuste i dođu do izražaja. Sve su to dobri momci i radnici koji žele da daju sve za boje svoje zemlje", rekao je Tadić.

Tagovi

Dušan Tadić orlovi

