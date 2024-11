Dušan Tadić je to radio drugačije: Srbija još nije dobila Lazara Samardžića!

Fudbalska reprezentacija Srbije još nije dobila nasljednika Dušana Tadića u vidu Lazara Samardžića.

/piše: Dušan Ninković, mondo.rs/

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspjela da se domogne drugog mjesta u grupi Lige nacija, četvrtfinala tog takmičenja i prvog šešira pred žrijeb za kvalifikacije pred Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku. Iako je nacionalni tim odigrao odličan meč u Leskovcu, nešto je falilo da padnu Danci (0:0) kojima je i bod bio dovoljan da završe ispred nas na tabeli.

Srbiju je ponovo mučila neefikasnost. Od šest mečeva u Ligi nacija čak četiri puta nismo postigli gol, a mreže Španije i Danske mirovale su u oba susreta protiv naše selekcije. Iako je tandem Aleksandar Mitrović - Dušan Vlahović pokazao da može zajedno, izostao je gol, pa će to uperiti svjetla reflektora u ostale igrače tima. Prije svega, u Lazara Samardžića koji je na terenu trebalo da im bude najveća podrška.

Nekadašnji mladi reprezentativac Njemačke izabrao je da u seniorskoj konkurenciji igra za Srbiju, iako su i Nijemci bili zainteresovani za njega. Godinama su mu davali šansu u mlađim kategorijama, dok je kao fudbaler Herte i RB Lajpciga bio jedan od najtalentovanijih igrača tamošnjeg fudbala. Sa druge strane, Srbija ga je vidjela kao idealnog nasljednika Dušana Tadića - tadašnjeg kapitena, lidera generacije i igrača sa najviše nastupa u dresu nacionalnog tima.

Za sada se ne može reći da je Lazar Samardžić u dresu Srbije igrao u skladu sa svojim renomeom. Fudbaler Atalante je za godinu i po dana u dresu sa državnim grbom odigrao 17 mečeva, uz promjenljivu minutažu kod Dragana Stojkovića. Posebno se to odnosi na početak njegove reprezentativne karijere, kada je na kašičicu dobijao minute u timu i retko uspijevao da ih iskoristi na pravi način.

Početak bio težak!

Lazar Samardžić je debitovao u martu 2023. godine na utakmici protiv Litvanije kada je odigrao 18 minuta u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo na koje je Srbija kasnije otišla. Tokom prijateljskog meča protiv Jordana igrao je 45 minuta, a zatim na mečevima protiv Litvanija i Crne Gore dobio ukupno još 16 minuta. Početak nije obećavao, Piksi mu nije u potpunosti vjerovao, a mnogi bi u tom trenutku preispitivali odluku o reprezentaciji za koju igraju. Samardžić je znao da njegovo vrijeme dolazi nakon odlaska Dušana Tadića iz reprezentacije, a i navijači su čekali tu smjenu kako bi fudbaler kojeg su dovodili u vezu sa Juventusom, Interom i Milanom zablistao kod Piksija.

Na prvih 17 mečeva u reprezentaciji Lazar Samardžić nema nijedan postignut gol i ima samo jednu ostvarenu asistenciju. Bilo je to na prijateljskom meču protiv Kipra, godinu dana nakon njegovog debija za Srbiju, a nekoliko mjeseci prije Evropskog prvenstva u Njemačkoj - koje se ispostavilo i kao oproštaj od tima Samardžićevog idola.

"Tadić je moj ljubimac u reprezentaciji Srbije i jedva sam čekao da ga lično upoznam. Rekao mi je ‘sine, dobrodošao u reprezentaciju, sada si dio naše ekipe, družićemo se i zajedno pobjeđivati’. Oduševio me je već na prvom koraku. Sličnih smo karakteristika, on je takođe ljevonog i biće mi zadovoljstvo da upijam znanje uz igrača takvog vanserisjkog kvaliteta", pričao je Lazar jednom prilikom i dodao:

"Dres Dušana Tadića bio je najljepši poklon za moj 18. rođendan. Ne sjećam se tačno ko mi je to sredio, ali zar je bitno? Dres je sa Svjetskog prvenstva u Rusiji i Duća ga je lično potpisao. To je suvenir koji će zauvijek imati počasno mjesto u mojoj kućnoj arhivi". Ipak, ulazak Lazara u Dušanove kopačke nakon turnira u Njemačkoj ne ide lako...

Dušan Tadić je to radio drugačije!

"Dušan Tadić je taj put prokrčio sam, Samardžić je odabrao da igra za Srbiju odbivši Njemačku. On je proglašen za nasljednika Dušana Tadića, ali on to neće postati u studiju, ni u medijima, već na terenu", rekao je fudbalski trener Aleksandar Janković u studiju RTS nakon utakmice Srbija - Danska.

Iako kvalitete Lazara Samardžića niko ne dovodi u pitanje, jasno je da on i dalje nema uticaj na igru tima kakav je svojevremeno imao Dušan Tadić, godinama najbolji igrač u dresu reprezentacije. Primjera radi, Tadić je samo tokom 2023. godine imao dva gola i četiri asistencije na mečevima Srbije i svi ti doprinosi bili su na takmičarskim utakmicama, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Godinu dana ranije imao je dva gola i čak sedam asistencija, od kojih su dvije bile na Mundijalu u Kataru.

"Žao mi je što nije bio tu Tadić, jako dobro se poznaje sa ovim momcima. Tako su odlučili, da Tadić više neće igrati za reprezentaciju, ne znam da li se on oprostio od državnog tima. Taj tip igrača. Ne treba da stavimo veliko breme Samardžiću ili malom Maksimoviću, to su momci koji će tek nadoći. Biće nosioci reprezentacije", rekao je za televiziju "Arena sport" nekadašnji reprezentativac Ivan Radovanović.

Samardžić dobio šansu!

Ako je na početku mandata u seniorskoj reprezentaciji bilo utakmica na kojima nije dobijao šansu, sada o tome nema riječi. Tokom Lige nacija ove jeseni Lazar Samardžić je bio jedan od najstandardnijih u ekipi Srbije. Odazvao se pozivu selektora u svakom od tri prozora, zaigrao na svih šest mečeva, uvijek bio starter i samo jednom izašao na poluvremenu.

Na šest mečeva Lige nacija odigrao je oko 420 minuta, odnosno prosječno oko 70 minuta po meču. Kao što smo već rekli, na četiri utakmice u tom nizu nismo uspjeli da postignemo gol, pa dio krivice mora otići i na račun Samardžića koji bi u ovakvom sistemu trebalo i da "pakuje" i da pogađa u dresu reprezentacije.

Samardžić je ove sezone u Seriji A u dresu Atalante odigrao 10 mečeva, na terenu proveo nešto manje od 400 minuta, postigao dva gola i jednom asistirao saigračima. Daleko konkretniji učinak nego u dresu Srbije, uz sličnu minutažu i poziciju na terenu. Jasno je da bi takva izdanja Lazara Samardžića u dresu Srbije donijela ogromnu promjenu u igri reprezentacije.

