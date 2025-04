"Trenirao sam Đokovića i Sinera, arogantni su obojica": Poznati stručnjak prepoznao Novaka u Italijanu

Rikardo Pjati, koji je trenirao Novaka Đokovića i Janika Sinera, otkrio je da je dvojici tenisera zajednička takmičarska arogancija.

Rikardo Pjati bio je trener nekadašnjeg broja jedan i trenutnog prvog igrača svijeta, pomagao je Novaku Đokoviću i Janiku Sineru, pa se tako ubraja i u one odabrane koji, iz iskustva, mogu da uporede dvojicu tenisera. Tako je i otkrio da je takmičarska arogancija zajednička Srbinu i Italijanu.

Nema sumnje da Đoković i Siner imaju i niz drugih zajedničkih osobina, a čini se da Siner želi da što više liči na olimpijskog šampiona iz Pariza. Preuzeo je njegove bivše saradnike, ima najveće ambicije u tenisu, a i trenutno je igrač "Broj jedan", bez obzira na to što je bio suspendovan zbog dopinga.

Prema tvrdnjama teniskog stručnjaka iz Lombardije, ono što obojicu spaja je "takmičarska arogancija koja se graniči sa nemilosrdnošću".

Italijan je radio sa Đokovićem od 2005. do 2006. i već tada je procijenio da je veoma talentovan. "Kad smo radili zajedno mislio sam da bi mogao da postane 'Broj jedan' na svijetu, da bude na nivou Rafaela Nadala i Rodžera Federera, jer je Novak uvijek naporno radio kao dijete i bio je veoma fokusiran i odlučan da bude prvi teniser svijeta", rekao je Pjati Rojtersu još 2011.

Nakon toga Italijan je imao proveo važan period uz Sinera, tokom razvoja sadašnjeg najboljeg tenisera svijeta. Pjati je bio trener Janika Sinera od 13. do 20. godine, odnosno sve do februara 2022. Rastanak je bio donekle bolan za stručnjaka, jer je bio za mnoge iznenadan.

Pjati je objasnio da sada rjeđe kontaktira Sinera i otkrio je da mu je 8 novembra poslao rođendansku četitku. Bilo je to uoči Završnog Mastera. "Zabavi se i zabavi nas", napisao sam mu. "Biće dobro", odgovorio je. Već je znao. Znao je da će pobijediti", otkrio je Italijan u razgovoru za "Korijere dela Sera".

Zašto Siner podsjeća na Đokovića?

Janik Siner ima 23 godine i već je odbranio titulu na Australijan openu, a osvojio je i US open. "Vidim tranziciju kroz koju je prošao. Siner koji je na vrhu je poboljšan, Alkaraz ga juri i nemojte ga razapinjati, jer već ima četiri grend slema. Rođen je 2003. godine, još gradi svoj život i karijeru. Doći će zrelost", stao je Italijan u odbranu mladog Španca.

Evo kako Pjati vidi razvoj teniske scene. "Smjena generacija je u toku. Žoao Fonseka, sa 18 godina, odigrao je samo 33 ATP meča. Janiku sam govorio da bi trebalo da odigra 150 prije nego što poželi da bude bolji i kvalitetniji. Žurio je, već na 139. postao je svjetski broj 9. Dajmo Fonseki vremena, hajde da pričamo ponovo kad stigne do 80 mečeva."

Nastavio je Italijan da analizira tenisku scenu. "Menšik je 69 puta izašao na teren i već je pobijedio u Majamiju... Ne znam motivaciju ovih talenata, ali dobro sam poznavao Janika i to me je mnogo podsjetilo na Novaka Đokovića", otkrio je Italijan. "To je takmičarska arogancija koja se graniči sa nemilosrdnošću".

Janik je jači od Đokovića

Rikardo Pjati je prije nešto više od mjesec dana govorio rivalitetu Novak Đoković - Janik Siner. "Mislim da je Janik sada jači od Novaka jer je mlađi", ispričao je Pjati za "Tenis mejdžors".

"Ako Sinera uporedite sa Đokovićem, ima sličnu tehniku i kretanje, ali mislim da su njegovi udarci trenutno jači od Noletovih. Naravno, Nole je sada stariji, ali mislim da Janik ovdje ima nešto više", dodao je Italijan.

"Veoma su slični, ali i veoma različiti. Ponekad zaboravim kakav je Novak bio kad je bio mlađi, ali jasno je da je prošao kroz dosta teških situacija sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Mentalno su obojica jaki. Kad govorim o njihovom umu, mislim da su obojica vrlo jasni u tome šta bi trebalo da rade. Odmah shvate šta je potrebno".

Ko je Rikardo Pjati?

Italijanski teniski trener Rikardo Pjati (67) imao je priliku da podučava tenisu velika imena tog sporta. Tako su se osim Novaka Đokovića i Janika Sinera na njegovoj listi klijenata i saradnika našli i Miloš Raonić, Rišar Gaske, Borna Ćorić, Ivan Ljubičić, Marija Šarapova...

Sa Đokovićem je sarađivao od kraja 2005, pa sve do juna 2006, kad je došlo do rastanka saradnje, jer Italijan nije želio da se obaveže dužim ugovorom. "Treniranje Đokovića za mene je bilo od suštinske važnosti, ali nisam imao hrabrosti da napustim Ljubičića i pratim Novaka u potpunosti", rekao je Italijan.